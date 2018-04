MAAMESSI BLOGI | Maamessi esimesel päeval kõik traktorid veel läigivad

Maaleht tuleb messile oma boksiga ning meie ajakirjanikud saadavad messipäevadel pidevalt teateid loengutest kuuldu, masinate, loomade, kohaliku toidu ja kõige muu põneva kohta, mis igal aastal tuhanded inimesed kokku toob.

Maaleht Maamessil

Esimesel päeval saadavad teateid Heli Raamets ning Lii Sammler. Ülevaatliku fotogalerii autor on Argo Ingver.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=213143

Neljapäev

Digitaliseerimise ja tohutu andmehulgaga kaasas käivaid ohtusid valgustas Thierry Kesteloot Euroopa Komisjonist, kes tõi muuhulgas välja, et põllumajanduse sisendite äri on koondunud: nii seemnetootmine, taimekaitsevahendite tootmine kui masinatööstus on vähem kui kümne maailma suurima korporatsiooni käes.Lii Sammler

Saksamaalt on digitaliseerimise kõvasti ette võtnud Baierimaa, kus on selleks riiklik programm maksumusega kolm miljardit eurot. Kolmandik ressurssidest sunatakse maapiirkondade digiarenguks. Nagu rääkis Baierimaa põllumajandusministeeriumi kantsler Hubert Bittlmayer, saab selle eest arendada tarkvara, aga osta farmeriteühistutele ja liitudele ka kaasaegset digivõimalustega põllutehnikat, näiteks lägalaotur või väetisekülvik. On olemas ka nn näidisfarmid, kuhu on plaanis soetada automaatsöötmissüsteemid ja karja tervise kontrolli tehnoloogia – seadmed koos tarkvaraga. Ümberkaudsed farmerid saaksid seal siis õppimas käia.„Loomulikult ei osta me viljakasvatajate traktoritele GPS- seadmeid, eeldame, et need kuuluvad iga kaasaegse traktori juurde ja põllumehed muretsevad need endale ise,“ lisas Bittlmayer.

Maamessi eelmänguks on juba viis aastat olnud agrofoorum, kuhu on kutsutud asjatundjaid idast ja läänest. Seekord arutleti põllumajanduse digitaliseerimise üle. Oma mõtteid ja kogemusi jagasid Eesti ja lääneriikide kõrval ka Moldova, Aserbaidžaani, Venemaa, Ukraina ja Valgevene esindajad.

Meenutus ajaloost: Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi näitus 105 aastat tagasi. (ERM Fk 213-304)

Rohkem kui kaks aastakümmet on messi raames toimunud ka publikut naelutavad rahvusvahelised raievõistlused Kevadkarikas. Kuna suvel toimuvad Norras 33. raiemaailmameistrivõistlused, siis on korraldajate sõnutsi oodata osalema kindlasti lähiriikide koondiseid nende kõige paremas vormis ja koosseisus.

Ka tänavu püstitati Maamessi tarvis terve linnak. Lisaks 1200-ruutmeetrisele D-hallile, kuhu koonduvad toidu- ja taluturismi ettevõtted, 800-ruutmeetrisele loomade hallile ning 600-ruutmeetrisele turupaviljonile püstitati esmakordselt messi ajaloos keskuse A-halli esisele alale toidupromenaad, kus asuvad söögikohad, vaateplatvormid ning ka pressikeskus. Mastaapne ajutine juurdeehitus sai Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul ette võetud, et pakkuda külastajatele veel rohkem kohti puhkamiseks ja einestamiseks. “Suure osa messi külastajaskonnast moodustavad spetsialistid, kes tulevad siia eelkõige tööd tegema ning veedavad messil üldjuhul kaks või isegi kolm päeva,” ütles ta.

Maamessi ajal võistlevad omavahel Eesti tootjate meed. Täna hindasid mett professionaalid, messil saavad rahva lemmiku valida kõik teised.

Kolmapäev

Ettevalmistustöid häirib, kuid ei takista, vihm.

Kella 2 paiku suundusid traktorid rongkäigus tagasi messikeskusesse, kus neid paari päeva pärast taas uudistada või isegi ostukaupa teha saab.Rein Raudvere

Klaasi sõnul sobib ka Agrofoorumi teema hästi Tartu konteksti, sest on pühendatud põllumajanduse digitaliseerimisele.

„Täie õigusega võib seda nädalat nimetada maanädalaks, sest lisaks Maamessile toimub Tartus ka Agrofoorum, mis toob siia kokku üle maailma põllumajandus- , aiandus-, keskkonna- ja metsandusteadlasi, samuti poliitikuid, ettevõtjaid,” märkis linnapea võimu üleandmisel.

Maanädala avamisel keskpäeval andis linnapea Urmas Klaas sümboolselt ka võimu põllumeestele üle nädala lõpuni. Ikka selleks, et põllumehed saaksid maanädalat täiel rinnal nautida.

Küüni tänavale oli rivistunud paarkümmend uhket ja suursugusttraktorit, mida linlased lähemalt uudistada said. See traktorite paraadoli linlastele märguandeks ja meeldetuletuseks, et tulemas on midagiTartule ainuomast – Maamess ja maanädal.

Pildil annab Tartu linnapea võimu põllumeeste kätte.

Teisipäev

Maamessi korraldajad annavad teada, et läheneva suurürituse tõttu on messikeskuse lähistel tänavatel oodata märgatavalt tihenevat liiklust nii enne kui pärast messi. Juba eelmisest nädalast kogunevad messile rasked veosed põllu- ja metsatehnikaga, mis nõuavad manööverdamiseks rohkem aega.

Maanädal kuulutatakse Tartu südalinnas avatuks teisipäeval, kui linnapea annab sümboolselt võimu nädala lõpuni maameestele. Kell 14.15 rivistatakse suuremad ja väiksemad traktorid kolonni ning rongkäigus suundutakse Tartu Näituste messikeskusesse.

Maaleht alustab Maamessi kohta uudiste kajastamisega esmaspäeval, kui messikeskuses käivad vilkad ettevalmistustööd.

Esmaspäev