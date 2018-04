Maamessil tõmmatakse käima raiespordi hooaeg

Raiemeistrivõistlused pakuvad suurt huvi nii osalejatele kui pealtvaatajatele. Foto illustreeriv. Foto: Raivo Tasso

Sae hääl Maamessil tähendab seda, et algamas on põnev raiespordi hooaeg. Juba 26. aastat on messil saehääled kostnud ja iga kord on see ka pealtvaatajatele palju põnevust pakkunud. Sel aastal on võistlustel toimunud nimemuutus, xTREEm CUPist on saanud võistluste uue kuldsponsori, Husqvarna, tootesarja nime järgi xCUT CUP 2018.