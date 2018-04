Määrdevabad puksid muutsid treilerid lihtsamaks ja põllumehele sõbralikumaks

Paides ehitatakse maailmatasemel Humuse põllumajandushaagiseid, mida kasutavad Eesti, Rootsi ja mitmete teiste riikide põllumehed. Viljakruvi arendamise käigus, umbes poolteist aastat tagasi, otsis Humuse arendusmeeskond määrdevaba liugepuksi, mille nad leidsid Saksamaa pereettevõtte Igus toodete hulgast. Tänaseks on määrdevabad puksid ennast sedavõrd tõestanud, et neid kasutatakse juba veerandil Humuse tootevalikust, sest need muudavad haagise ehitamise kiiremaks ning säästavad põllumehe aega.

Humuse filosoofia on pakkuda põllumeestele keskkonnasõbralikke, vastupidavaid ja lihtsalt kasutatavaid lahendusi. “Võib öelda, et uue toote arendamise käigus leidsime väikse komponendi, mis muudab pikemas perspektiivis kogu meie tootevalikut keskkonnasõbralikumaks ja parandab kasutajamugavust,” ütleb Humuse arendusjuht Kristofer Talviste. Tema sõnul on viimane poolteist aastat tõestanud määrdevabade liugepukside töökindlust, mistõttu tuleviku perspektiivis asendatakse ilmselt ka suuremate haagiste määrdega puksid välja.

Küsimusele, kuidas muudavad polümeerplastist puksid haagiste ehitamise lihtsamaks, loetleb Talviste, et kaob vajadus puksi korpustele ja sõlmedele, mida ühe haagise juures võib olla õige mitu, määrimiskanaleid ehitada, neid keermestada ja niplid paigaldada. “Võidame ühe haagiste ehitamise kõige kallimas töölõigus vähemalt poole ajast,” toob arendusjuht välja, kuid rõhutab sealjuures, et ehitamise kõrval isegi olulisem on põllumehe kasutuskogemus. “Enam ei pea tavotipritsiga nii palju ümber haagise jalutama ja nipleid otsima, mis säästab põllumehele kogu haagise elutsükli juures suure arvu töötunde. Alahinnata ei saa ka määrdeainete maksumust.”

Polümeerplastil on Eesti masinaehituses suur potentsiaal

Polümeerplastist liugelaagreid ja pukse tootva Saksa pereettevõtte Igus esindaja Eestis Andrei Visnevski hinnangul on “liikumisplastidel” Eesti masinaehituses suur potentsiaal. Polümeerplastist hooldusvabad laagrid ja puksid ei vaja kogu eluea jooksul õlisid ega teisi vedelmäärdeid, kuid pikendavad tööriistade eluiga ja vähendavad kulusid. “Pakume laia kasutusalaga tooteid puksidest ja tugilaagritest kuni spetsiaaltoodeteni, mis taluvad näiteks kõrgeid temperatuure, niiskust, happeid, merevett või muid ekstreemseid tingimusi,” selgitas Visnevski. Tema sõnul leiab Iguse tootevalikust täiusliku määrdevaba lahenduse põllumajandustehnika tootjast kuni toiduainetega kokkupuutuvate seadmete tootjani.

Visnevski sõnul ei ole Eestis seni ühegi ettevõtte soov täitmata jäänud ja ta julgustab masinaehitusinsenere ka hullude ideedega enda poole pöörduma. Paljud “liikumisplastid” on saadaval ka pooltoodetena, et neid vastavalt kliendi erinõuetele kohandada ja tagada soovitud tulemus. Juhul kui Iguse tootevalikust sobivat materjali ei leia, on Igusel Euroopa suurim polümeerplastide katselabor, kus viiakse igal aastal läbi ligi 10 000 erinevat katsetust, millest 5-10 protsenti on kliendisspetsiifilise arendustööga seotud katsed.

Visnevski sõnul võiks koostöö rohkem kui 500 miljoni euro suuruse aastakäibega saksa pereettevõttega anda Eesti masinaehituse ettevõtetele olulise konkurentsieelise. Masinate ja seadmete puhul nõuab hooldus olulise aja, samuti muutub masina ehitus odavamaks, kui kasutada laagreid ja pukse, mis ei vaja kogu eluea jooksul õlisid ega teisi vedelmäärdeid.

Eesmärk Roosti kõrval valluatada kogu Skandinaavia

Humuse arendusjuht Kristofer Talviste tõdeb, et ilmselt võib ligi kaks aastat kestnud testimise järel hooldusvabade pukside katseaja peaaegu lõppenuks lugeda. Seniste müügiargumentide nagu praktiline disain ja kasutusmugavus kõrval võiks nüüd kasutusele võtta ka määrimisvabaduse, mis ühtlasi toetab tänast püüdu toota võimalikult keskkonnasõbralikke haagiseid. “Keegi ei ole kokku lugenud haagise eluea jooksul kõigi sõlmede määrmiseks kuluva õli ja teiste määrdeainete kogust, aga kui see kõigi meie toodetud haagiste arvuga korrutada, võiks see olla päris suur kogus, mis enam loodusesse ei satu.”

Naljatamisi ütleb Humuse müügijuht Kristjan Kõljalg, et Skandinaavia klient on uuenduste osas tavaliselt umbusklik, mistõttu ei või üldse kindel olla, et kliendid sellise uuenduse kohe vastu võtavad. Tõsisemalt sõnab ta, et hooldusvabad detailid kindlasti tõstavad haagiste konkurentsivõimet ja väärtust.

“Arvestades Humuse eeliseid võrreldes Skandinaavias pakutava põllumajandustehnikaga, oleme seal kindlasti väga konkurentsivõimelised,” hindas Kõljalg. “Tänu tugevale arendustööle ja pikaajalise kogemusele loodame põllumajandushaagistega korrata kogu Skandinaavias Rootsi edulugu, kus Humus hoiab ligi viiendikku kogu riigi ehitushaagiste müügimahust.”

Lähima viie aasta jooksul püüab Humuse Kõljala sõnul põllumajandustehnika müügimahte Skandinaavia suunal mitmekordistada. “Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb appi võtta kõik suuremad ja väiksemad konkurentsieelised ja Iguse pakutud hooldustööde vähenemine sobib sinna ritta väga hästi.”