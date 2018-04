Maasturid, mis ei jäta kunagi hätta

Izuzu D-Max on heas mõttes erakordselt lihtsakoeline auto ja uuele mudelile viitavaid värskendusi võib olla esmapilgul raske leida.

Isuzu D-Max Foto: Shutterstock

Inimmaailmaga paralleele tõmmates on uus Isuzu D-max kui suurt kasvu jõuline ja heasüdamlik kaaslane, kes on alati valmis sind igakülgselt aitama, kui juhtud abi vajama.

Muretu Mitsubishi Outlander

Uuel Outlanderil on piisavalt muretut kõrgust ja asjalikke nelikveolahendusi, et maastikul hakkama saada. Muretule kõrgusele, heale manööverdamisele ning kergele ja kuulekale juhtimisele lisaks on Outlanderis mugavad istmed ning ruumikus. Suure plussina tasub eraldi väljatoomist pagasiruumis asuv vooluallikas. See kulub toredatel väljasõitudel alati marjaks ära, aidates autokülmikusse paigutatud asju ka pikemal sõidul jahedana hoida.

Automaatkäigukastil hakkab esimesena silma L-käik, mille alla on koondunud madalamad käigud, mida on mõistlik kasutada siis, kui on vaja kohalt liikuma saada mõni raskem haagis või ees on mõni järsem tõus või sügavam mudaloik.