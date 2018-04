Metsa võimet siduda süsinikku mõjutavad põud ja liigniiskus rohkem, kui seni arvatud

Uuringu tulemused näitavad, et kliimamuutustest mõjutatud metsad on intensiivselt muutumas, mis tähendab, et teisenenud on ka metsade võime talletada süsinikku.

Rahvusvaheline teadlasrühm, kuhu kuulus Eesti maaülikooli teadlane Ülo Niinemets, jõudis järeldusele, et kuivusest põhjustatud muutused metsade liigilises koosseisus mõjutavad metsade võimet süsinikku siduda.

Elujõulistel metsadel on tähtis roll globaalses süsinikuringes, moodustades suure osa maapealsest bioloogilisest mitmekesisusest ning neelates atmosfäärist süsihappegaasi (CO 2 ) ja talletades seda biomassis. Kliimamuutused mõjutavad metsade süsiniku sidumise võimet läbi produktiivsust määravate keskkonnafaktorite, temperatuuri ja vee kättesaadavuse, muutuste. Samas metsad, neelates atmosfäärist peamist kasvuhoonegaasi CO 2 , mõjutavad omakorda kliimat. Metsa liigiline koosseis muutub globaalselt muutuvate sademete hulga kui ka temperatuurimuutuste tõttu. See põhjustab omakorda ulatuslikke muutusi metsade produktiivsuses, mis on oluliselt suuremad otseselt kliimast tulenevatest muutustest. Nii selgus Eesti maaülikooli, Florida ülikooli ja Princentoni ülikooli teadlaste uuringust, mis avaldati ajakirjas Nature.

Uuring viidi läbi Ameerika Ühendriikide idaosa metsades, kus olid olemas aastakümnetepikkused aegread miljonite puude kasvumuutuste kohta. Samas on saadud tulemusi võimalik üldistada üle maailma, nii looduslike metsade kui ka mitmeliigiliste mõõdukalt majandatud metsade kohta. „Mitmesuguste häiringute mõjul, näiteks intensiivne metsaraie, on raske eristada metsades erinevatel põhjustel toimuvaid muutusi „mürast”, mis võis olla ka põhjuseks, miks ei olnud meie saadud bioloogilisi mõjusid varem dokumenteeritud. Pikaajaliste andmeridadeta poleks me neid muutusi märganud,” rääkis prof Ülo Niinemets.