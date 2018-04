Metsatehnika viimane sõna

Uus ECHO CS-4510ES

Uus mootorsaag ECHO CS-4510ES on hea võimsusega saag talunikule ja väikemetsaomanikule metsatööks. Selle mootori töömaht on 45,0 cm3 ja võimsus 2,3 kW.

Viis kilo kaaluval sael on ES-Starti kergkäivitus ja kütuse eeltäitepump.

Keskkonda aitavad säästa õhu eelpuhastussüsteem G-Force ja tõhus õhufilter. Tark seiskamislüliti on alati õiges positsioonis ning läbipaistvast kütusepaagist näeb pidevalt, palju kütust seal on.

Allikas: Stokker

IBC intelligentne poomijuhtimissüsteem

IBC-funktsiooni puhul ei pea juht enam kõigi poomiosade liikumist eraldi juhtima. Juht juhib otse poomi otsa ning IBC juhib haaratsi asukohast sõltuvalt automaatselt tõsteseadet, pöördeseadet ja poomi. Poom liigub täpselt ja on kergesti juhitav. See suurendab oluliselt poomi tootlikkust ja teisaldatavate koormate arvu. Kõik peamised poomi liikumise suunad on varustatud elektriliste summutitega. Süsteem summutab pehmelt silindri otsa liikumist ja peatab suured löögid lõpp-positsioonil, mis muudab juhtimise ladusamaks ja suurendab poomi vastupidavust. Lisaks kiirendab eelprogrammeeritud mahalaadimisrežiim, mille puhul kasutatakse rohkem kraananoolt ja poomi peamisi liikumissuundi, laadimist ning muudab selle lihtsaks ja mugavaks.

Seni sai 2013. aastal müügile tulnud IBC-süsteemi kasutada keskklassi John Deere'i metsaveotraktoritel kasutatavatel poomidel CF5, CF7 ja CF7S. IBC populaarsusest annab tunnistust see, et enam kui 80% Põhjamaade turule tarnitavatest masinatest on varustatud IBC-ga.

Alates G-seeria masinatest on IBC-funktsioon saadaval ka langestustraktoritele. Hiljuti müügile tulnud IBC 2.0 muudab haaratsi täpsemaks, eriti kaugemalt asuvate palkide haaramisel. Versiooniuuenduse saab paigaldada kõigile vanematele IBC-funktsiooniga varustatud metsaveotraktoritele.

Allikas: Intrac/John Deere

Uudne seadeldis aitab puid kärpida

Möödunud suvel jõudis Eestisse uudne multifunktsionaalne tõstuk-saag-traktor, nii-öelda kolm ühes, mis on ennekõike tõhus abimees linnades, aga ka mujal elumajade või õhuliinide lähedal kasvavate puude ohutul langetamisel.

Teleskooplaaduriga traktor, palgitõstuk ja saag kokkupanduna on ideaalne abivahend liinihooldustöödel ja hooldusraiel parkides, linna- ja külatänavatel. Mugav on sellega ka metsateid ja taluhoonete ümbrust korrastada. Hea on sellist tööriista kasutada suurte puude istutamiseks, mis on just viimastel aastatel nii linnas kui ka maal moodi läinud.

Manitou MRT 2550 marki teleskooptõstukil on 25 meetri pikkune nool, mille otsa konstrueeriti kohalike inseneride tööna veel paar lisameetrit andev spetsiaalne poomiühenduse ots, saega varustatud tõstuki ja muude abivahendite kinnitamiseks. Kuni kolmetonnise raskuse tõstmiseks loodud seadme valmistas sertifitseeritud keevitaja. Tõstuki pea on pärit Soome firmast Mecanil, saeplaadi pikkus ja käppade haardeulatus lubab läbi lõigata kuni 60-sentimeetrise läbimõõduga puutüve. Lisaks on olemas noole otsa kinnitatavad tõstekahvel, korvtõstuk, kraanavints, kopp ja raiepea. Öötuled lasevad tööd teha ka pimedal ajal, kui tänavatel vähem liiklust.

Allikas: Intrac