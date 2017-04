Taasviljuvad vaarikad — saak kaks korda aastas

Viimasel kümnendil on Eestis hakatud järjest rohkem kasvatama taasviljuvaid ehk remonteeruvaid ehk sügisel viljuvaid vaarikasorte. Selliste sortide kasvatamine

annab võimaluse saada värskeid vaarikaid lisaks nende

tavapärasele kesksuvisele tarbimisajale terve sügise vältel.

Esimene saak valmib samaaegselt suvel viljuvate vaarikasortidega ja viljad asuvad eelmise aasta ehk talvitunud vartel. Teine saak valmib augusti lõpus − septembri alguses, viljad asuvad kasvuaasta, puitumata võrsetel. Meil on siiski otstarbekas panustada just sügisesele saagile, kuna ületalve jäetavad varred saavad tihti talve- ja külmakahjustusi.

Enamikul aastatel on taasviljuvate sortide sügisene saak väga rikkalik. Vaarikamardikas (meile teada kui “vaarikauss”) neid sorte ei kahjusta, mis loob eeldused taasviljuva vaarika sortide edukaks kasvatamiseks sünteetilisi kahjuritõrjevahendeid kasutamata ja maheviljeluses.

Enamik taasviljuvaid sorte ei vaja toestamist, kuna nende kasv on püstine ja tugev. Taasviljuva vaarika saagikust ei mõjuta suvised põuaperioodid nii oluliselt kui suvelviljuvaid vaarika sorte. Sügise poole on tavaliselt piisavalt mullaniiskust, mistõttu sügisesed sordid on stabiilselt suure vilja massiga.

Taasviljuv vaarikas kasvab ja viljub edukalt ka kergematel muldadel. Kuid on ka puudusi, mida suvelviljuvatel vaarikatel enamasti ei ole. Mõnel aastal võib sügisene marjasaak olla tagasihoidlik, kuna hilisele ajale jäänud saak ei pruugi lõpuni valmida. Päikesevaese ja vihmase sügise korral kannatab viljade maitse ja kvaliteet, seda eriti hilissügisel. Väga vihmasel perioodil lähevad marjad hallitama.

Taasviljuva vaarika sortide valik on küllaltki rikkalik. Enamik neist on vähelevinud, vaid mõned on laialdasemalt kasutusel ja kasvatatakse tootmisaedades. Tuntuim neist on sort ’Polka’.

Taasviljuva vaarika kasvatamine on üks väljapääs just maheviljelejatele, ka talvekahjustuste risk ei muuda sügisest saaki olematuks. Ometi varjutavad just sügisvihmade ja külmema-niiskema ilmastiku põhjustatud kahjustused (nt hallitused) veidi sügisel viljuva vaarika kasvatamist.