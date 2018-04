Toidutrendid, mis veavad mahemajandust

Foodie Buzz pani ritta trendid, mis 2018. aastal mahemajanduses pead tõstavad.

1. Veel rohkem mahetoitu

Mahetoit pole enam hipsterite nišitoode. Ainult USAs kasvas mullu mahekauba turu maht 43 miljardi dollarini, seal müüdavatest toidukaupadest on 5,3% mahedad. Mahetoidu oluliseks indikaatoriks peetakse sedagi, et mullu ostis veebihiid Amazon ökotoidupoe Whole Foods Market ja tegi kogu selle kaubavaliku kättesaadavaks Amazon Prime'is.

Ka Eestis avatakse üha uusi ökopoode, tavapoodideski on üha parem valik ökotooteid. Viimase tegijana lisas toidu kohaletooja Frech and Go oma veebipoodi Mahemarketi valiku.

2. Süüakse rohkem taimi

Tavalisest poest saab praeguseks osta riisi-, kaera-, kookos- ja muid taimseid piimasid. Soomes on taimsete piimade trend eriti suures buumis. Lisaks piimale on näha, et ka juustuletis on oma koha leidnud taimne juust. USAs võtavad võimu juurikatest tehtud lihatooted. Ka Rakvere tuli turule 50/50 kaalika ja suvikõrvitsa kotlettidega, mille koostises saavad võrdselt kokku sealiha ja köögiviljad. Rohkem juurikaid. USAs tegutseva Plant-Based Foods Associationi juht Michele Simon loodab sel aastal poodides veel rohkem näha taimseid piima-, muna- ja lihaasendajaid. Ilma on tegemas kookospeekon ehk kookos, mis on kaetud heleda miso ja agaavisiirupiga ning mida on kergelt suitsutatud. Endiselt on menukad kikerherned ja selle tooted.

3. Rohkem heinamaal söödetud lihaloomi

Ka lihasööjaid huvitab üha enam toidu kvaliteet, täpsemalt nende toidu kvaliteet. Et lihaveised ja sead saaksid kosuda looduslikul värskel rohul, mitte kahtlase väärtusega toitainesegul. Ainult USAs kerkis 2012.–2016. aastal rohusöödal kasvanud liha nõudlus 16 korda, 272 miljoni dollarini.

4. Paremad beebitoidud

Emad üle maailma tahavad oma lastele pakkuda ainult parimat. Tõelised ökoemmed kasvatavad ise porgandeid ja teevad neist oma lastele süüa. Kuid trend on üha laiaulatuslikum, mistõttu pakub üha rohkem tootjaid öko-beebitoite. Alates Eestimaisest Põnni sarjast, mis on peaaegu öko, lõpetades USA filmitähe Jennifer Garneri ettevõttest Once Upon a Farm, mis tegutseb moto järgi, et tervislik toitumine algab esimesest ampsust.

5. Rasv on moes

Rasvarikkad dieedid on siin, et muuta meie arusaama toitumisest. Söö võid ja rasva. Tõusev täht on vetikatest pressitud õli, milles on palju oomegarasvhappeid.

6. Kõik kasutusse

Kui loomakasvatuses levib juba ammu liikumine, et ära tuleb tarbida kõik ninast sabani, siis nüüd on sama trend levinud põllumajandusse. Kaubaks lähevad nii taime juur kui ka pealsed, viljadest rääkimata. Nn koledate viljade müümine on ainult üks viis, kuidas juhtida tähelepanu tohutule toiduraiskamisele. Niisiis järgmine kord, kui koorid sibulat, hoia koored alles, sest sealt saab puljongisse meeldiva maitselisa.

7. Lilled

Lilled söögiks, kaunistuseks, siirupiks. Kõik, mida lilledest teha saab, on in.