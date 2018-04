Ühistegevus põllumajanduses algab vastastikusest usaldusest

Kas kasutame võimalusi maksimaalselt?

Eestis on head eeldused põllumajanduse arenguks. Meil on sobivad looduslikud ja klimaatilised tingimused, meie inimestel on olemas tugevad teadmised ja oskused ning lisaks on meil väga hea tehniline tase. Kuid kas kasutame praegu oma võimalusi selles sektoris maksimaalselt? Minu meelest mitte. Meie peamine väljakutse mahub sõnapaari „väike riik” taha. Kuna Eesti tootmismahud on konkurentidega võrreldes väiksemad, peame olema seda nutikamad. Siinkohal soovingi arutleda ühistegevuse üle põllumajandussektoris – just ühistegevuses peitub üks lahenduseni viiv võti selle sektori jaoks.

Ühistegevuse eelised

Esiteks on ühiselt tegutsedes võimalik kulusid kokku hoida. Ühised ostud – seemned, väetised, kemikaalid – aitavad kulusid võimalikult madalal hoida. Teenuste ühine sisseost vähendab samuti kulutusi. Lisaks on võimalik leida kokkuhoidu ühist masinaparki hallates. Ka kulutusi tööjõule, maksudele ja intressidele saab ühistegevuse abil paremini juhtida. Nii on riskid samuti väiksemad. Ühistegevus vähendab ettevõtete personaalset investeeringuvajadust tehnika ja tootmishoonete soetamisel – nii saavad väiketootjad tootmist moderniseerida ja parandada oma toodangu kvaliteeti.

Teiseks aitab ühistegevus tulusid suurendada. Suurem tootmismaht annab ligipääsu turgudele, mis üksiküritajale jääksid kättesaamatuks. Tänu mastaabiefektile on võimalik oma positsiooni tarneahelas tugevdada – tarneahel muutub lühemaks ning põllumehe kasum suureneb. Ühised tegevused toodangu turustamisel jätavad veelgi enam kasumit põllumehe taskusse.

Kolmandaks toob võrdse kohtlemise printsiip kõik need hüved iga ettevõtteni, kes ühistegevusega liitub. Just võrdse kohtlemise põhimõte on ühistegevuses üks tähtsamaid. Ideaalis tähendab see, et nii saab ka väiketootja kasutada eeliseid, mis tavaolukorras on kättesaadavad ainult suurtootjatele.

Eestis tegutsev teraviljatootjate ühistu KEVILI on üks ühistulise tegevuse edukas näide, kus kõik kirjeldatud ühistegevuse eelised on päriselt ellu rakendunud. KEVILI põllumehed annavad tänu ühistegevusele turul suunda ning loovad hüvesid, millest saavad kasu kõik liikmed. Ometi paneb see näide mind küsima: miks ei ole meil rääkida veel paljudest teistest sarnastest edulugudest põllumajanduses?

Mis takistab ühistegevuse arengut?

Esmapilgul on ehk keeruline mõista, miks ei ole ühistegevus põllumajanduses veelgi jõudsamalt ja suuremalt käivitunud. Eelised on ju ometi nii selged ja konkreetsed. Ikkagi näeme, et pusitakse rohkem omaette ning leitakse, et üksi tegutsedes saab kindlamalt ohjad enda käes hoida.

Ühistegevust saavad edendada inimesed, kelle huvid on sarnased. Ühine tegutsemine muutub võimatuks, kui osaliste vahel puudub usaldus. Usaldust on tühja koha pealt keeruline luua – seda tõendavad teod. Teisisõnu, usaldust saab luua üksnes siis, kui sõnad ja teod lähevad kokku.