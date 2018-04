Võrumaale kerkis mullu Eesti suurim kitsefarm

Mullu rajas Mapri Ehitus 500 kitse mahutava farmihoone Andri-Peedo Talu OÜ-le.

Uues farmis toimub kogu tootmine ühes hoones. „Siin kitsed sünnivad, elavad, annavad piima. Kohe on samas hoones ka meierei, mis piima väärindab ehk teeb sellest juustu,” ütleb Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi.

Tegu on ühtse tervikuga, kuhu kuuluvad laut, lüpsihoone ja meierei. Viimase kompleksi kuulumine tõi kaasa karmimad hügieeninõuded kogu hoonele. Andri-Peedo talu on ka esimene talu, kus töötab heinakuivati.

Tänavu valmib Mapri Ehitusel Saarde vallas ettevõttele Weiss uus laut, kuhu esimeses etapis mahub 500 looma. Kaugemas tulevikus peaks laut mahutama 1500 lehma. „See on eriline hoone, mis valmib raudbetoonist. Tellija soovis just sellest materjalist hoonet, sest see kestab kaua. Tõsi, alginvesteeringu teeb see suuremaks,” möönab Väärsi.

Eesti põllumajandusettevõtted ehitavad. „Nõukogude aja lõpus ja Eesti taasiseseisvumise alguses uusi põllumajandushooneid ei ehitatud,” toob Väärsi välja. Nüüd on vaja tekkinud tühimik täita ja selle on põllumehed praegu hoogsalt ka eurotoetuste toel ette võtnud. Seejuures toob ta välja, et ehitatakse pigem suuremaid ja efektiivsemaid hooneid. „Kui varem mahtus lauta 100-pealine kari, siis uude mahub 200–300 looma,” illustreerib ta arengut.