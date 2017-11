Kas Luisa ja Taavi Rõivas jäävad kokku ning miks läksid lahku Marilyn Kerro ja Aleksandr Šeps?

Astroloog Igor Mang lahkab kõigile huvitavat teemat, miks mõned paarid püsivad koos elu lõpuni, aga teistel ei õnnestu see kuidagi.

Nii on „Selgeltnägijate tuleproovi” fännid küsinud, miks Marilyn Kerro ja Aleksandr Šepsi eluteed lahku läksid. „Kerro ja Šeps ei sobi abieluliseks kooseluks - ei Idamaa looma-aasta järgi ega ka oma Päikese märkidelt,” ütleb tähetark Mang.

” Vastupidiselt Kerrole ja Šepsile on Rõivaste puhul tegu tõelise sobivusega abieluks. Igor Mang

„Nende kooselu sai võimalikuks tänu ühisele osalemisele müstilise sisuga shows, kus mõlemad olid põhiliidrid, ja see tõmbas teineteisele teravdatud tähelepanu.”

Mang põhjendab nende huvi teineteise vastu sellega, et nad olid saates küll rivaalid, aga vastassoost rivaalid, kusjuures mõlemad noored ja atraktiivsed. „Iga astroloog ütleks, et nad ei sobi koos elama, küll aga koos töötama.”

Seoses hiljutise väidetava ahistamisskandaaliga on tekkinud paljudel küsimus, mis saab Taavi ja Luisa Rõivase abielust, kas nad jäävad kokku või lähevad siiski lahku?

Igor Mang ütleb, et vastupidiselt Kerrole ja Šepsile on Rõivaste puhul tegu tõelise sobivusega abieluks.

„Taavi on Kaalud (sünd 26. septembril) ja Lammas ning Luisa kassiaastal sündinud Veevalaja (6. veebruar). Nii päikesemärkidelt kui ka idamaade loomahoroskoobi järgi sobivad nad teineteisele,” ütleb astroloog ja lisab: „Neid lahutab ainult surm ja see ka ajutiselt, sest taevas on nad kindlasti jälle koos.”

Pealegi on Taavi Rõivase kõige tugevam planeet on Veenus, mis on armastuse sümbol, ütleb Mang. „Ta on mees, kellega tahaks armusuhtes olla enamus Eestis elavaid naisi. Luisa saab sellise magusa mehe üle vaid uhke olla.”

Vastupidiselt paljudele noortele paaridele, keda saadavad skandaalid ja skandaalikesed, küsivad inimesed, mis hoiab koos vanemaid paare, kas näiteks president Arnold Rüütli ja ta kaasa Ingridi on ka tähed kokku määranud?

” Miks peaks Tanel Padar abielluma, pole ta ju põllumees, kel vaja Krõõta, kes töötaks kui loom? Igor Mang

Arnold Rüütel on tähtkujult Sõnn ja Ingrid Rüütel Skorpion. „Sõnn ja Skorpion on kõige püsivamad ja konservatiivsemad märgid. Arnold ja Ingrid Rüütel esindavad märke, kes kord tehtud otsust enam ei muuda.”

Oma jutu piltlikustamiseks toob Mang näite kirjandusloost: kui Ingrid oleks abiellunud Oskar Lutsu loodud tegelaskuju, põllumees Tõnissoniga, kes oli ka Sõnn nagu Arnold Rüütelgi, ja Arnold abiellunud Raja Teelega (ka Skorpion), oleks mõlemal juhul tegu olnud elukestva suhtega.

Lisaks omavahelisele sobivusele liidab aga Ingrid ja Arnold Rüütlit Mangi sõnul see, et mõlemal on väga tugev missioonitunne. „Nemad ei ela ainult endale, vaid kogu Eesti rahvale,” ütleb astroloog. „Au ja kiitus neile!”

Paljude meeli erutab samuti küsimus, kas meie armastatud laulja Tanel Pader leiab lõpuks naise, kelle ka tanu alla viib.

„Tanel on ahviaasta Skorpion. Skorpionil on sügav ja intensiivne tundeelu, mis on Taneli puhul leidnud ilusa, kunstilise väljundi – on ta ju muusik,” räägib Igor Mang.

Ahviaasta lisab aga Tanelile intellektuaalsust, nutikust ja oskust suhelda, mida tavaline Skorpion üldiselt ei oska.

„Tanel tajub endal kogu õrnema soo pilke, mis imetlevad, igatsevad, ohkavad ning loodavad,” räägib astroloog, küsides aga: „Miks ta peaks abielluma, pole ta ju põllumees, kel vaja Krõõta, kes töötaks kui loom?”

Samas kinnitab Mang, et Tanel kindlasti abiellub. „Ta teeb seda mitu korda, sest valikuvõimalused on suured.”

Kui teidki huvitab, kas jääte oma elukaaslasega elu lõpuni kokku, või kui teil veel abikaasat pole, siis kes tähemärkide järgi teile kaasaks sobib, siis kõigest sellest räägib Igor Mang 3. jaanuari õhtul Nordea kontserdimajas.