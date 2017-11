Miks mõned lausa tõmbavad raha ligi? Kuidas said rikkaks H. H. Luik, Leedo ja Ossinovski?

Miks on mõned inimesed rikkad ja teised vaesed? Kas sünniaeg annab inimesele soodumuse saada jõukaks? Astroloog Igor Mang analüüsib seda mõnede jõukaks peetavate inimeste sünnikaartide järgi.

Kõigepealt meediaärimees, Ekspress Meedia suuromanik Hans H. Luik (sünd 20. märtsil 1961) oskas sündida õigel aastal. „1961. aastal sündinud inimesed on enamuses rikkad, lihtsalt mõni vähem, teine rohkem,” ütleb Igor Mang, tuues näiteks, et üks selliseid inimesi on Vene müstik, Viimase Testamendi kiriku juht ja Siberi ökoküla esimees Vissarion, kes on sündinud 14. jaanuaril 1961. Tal on üle 5000 järgija, kes ehitavad Siberisse Päikeselinna.

Mang põhjendab 1961.aastal sündinute edukust ja rikkust sellega, et sel aastal oli Saturni seis väga tugev. „Saturn on Isa sümbol. Isa on nende inimeste elus tähtsal kohal ja ka nad ise saavad isakesteks,” ütleb Mang.

Ka teise meediaärimehe, AS Eesti Meedia omaniku, lisaks veel apteegi- ja kinnisvaraärimehe Margus Linnamäe (sündinud 5. jaanuaril 1964) puhul on Mangi sõnul taas tegemist „isakesega”. „Kõik Kaljukitsed on isa tähendusega, isegi siis, kui nad on sündinud naisena, nagu näiteks Mailis Reps ja Kersti Kaljulaid.”

Mang põhjendab seda sellega, et need naised elavad „isa” elu, olles rohkem tööl kui kodus. „Nii nad rikkust majja toovadki — suure tõenäosusega,” ütleb Mang.

Kuigi Eesti ühe rikkamaid mehi, transiidiärimees Oleg Ossinovski on Kaksik, mis on intellektuaalne märk, asub tema Marss asub Sõnnis — puhtalt raha ja materiaalsuse märgis. „Siit tema rikkus tulebki,” ütleb Mang. „Samas Kaksikult on ta saanud nutikuse ja kombineerimise võime.”

Endine parvlaevakuningas, nüüdne suurpõllumees Vjatšeslav Leedo on samuti Kaksik, aga ebatüüpiline Kaksik, sest temalgi asub rohkem märke Sõnnis. „Sealt pärineb ka tema ärisoon,” ütleb astroloog Mang. Selles suhtes sarnaneb Leedo Mangi sõnul ka Edgar Savisaarega, mõlemad saavad Kaksikutelt nutikuse ja kavaluse.

Eesti üks tuntumaid ärinaisi Tiina Mõis (sündinud 24. veebruar 1957) on aga Kuke aasta Kala.

„24. veebruaril on ka minu Sulfa sünnipäev,” toob Mang võrdluseks. „Tema on ainuke koer Eestis, kes käib kirikus ja kes on Kuremäe kloostris püha veega piserdatud.”

Inimesed, kes on sündinud Kalade tähtkujus, võivad olla Mangi sõnul kas teel pühadusele või langeda joomatõve ohvriks. „Nad võivad olla müstiliselt rikkad, aga samas mõnel eluperioodil ka kerjused,” räägib Mang. „Jumal annab, Jumal võtab. Nad elavad lõpmatuse tundega.”

Tiina Mõisa Marss asub samuti Sõnnis, raha märgis, ütleb Mang. „Aga tema kõige tugevamaks planeediks on Neptuun, mis annab joovastavaid tundeid ja elamusi. Neptuun annab ka sooja armastuse loomade ja soojade merede vastu.”

Mangi sõnul on Tiina Mõisa kaart üsnagi sarnane kaart Indrek Neivelti omale ja tema astroloogiline vend on Mihkel Kukk — Rapla kirikuõpetaja, muinasjutuliselt rikas inimene oma vaimu poolest.

Kui teiegi tahate teada, kas teil on eeldusi saada rikkaks, siis tulge 3. jaanuari õhtul kohtuma Igor Mangiga.