Triinu Taul: on helisid, mis ei kõla otseselt minoorselt või mažoorselt, nad püüavad midagi sõnadega kirjeldamatut

Uurisime pärimusmuusik Triinu Taulilt, millistest helidest saab keeta kõige tõhusama sügisese tee.

Kuidas tuled toime sügisese pimedusega, juhul kui sellega üldse on tarvis kuidagi toime tulla?

Ühiskond on loonud sellise raja, et vahet pole, kas on suvi või talv, kõik sahmivad kogu aeg ringi. Mina näen, et tervisele oleks parem looduse rütme järgida. Oleme ju enesele teadvustamatagi selle keskel.

Sügis ja pimedus on imeline aeg endasse vaatamiseks. Sügis sobib hästi tubasteks toimetusteks, ideede genereerimiseks ja käsitööks. Ise tegelen pillimängu ja kaunite kunstidega. Vahepeal käin õues värsket õhku hingamas, et külmaga kohaneda. Tihti on puhkused suvel, kuigi siis on energiat tegelikult kõige rohkem.

Sügis on ka koos olemise aeg, olgu siis elukaaslase, pere, vanemate või õdede-vendadega. Aeg käia külas, tekitada üksteises mõnusat olemist ja rõõmu.

Milline muusika istub sügisel kõige paremini?

Pimedamal ajal võiks rohkem püüda helgemat ja rõõmsamat. Igapäevaelu ja see, mida meedia kajastab, on piisavalt sünge. Kui hommikul ärkan, panen rõõmsama muusika, et saaks hooga äratud ning õhtu poole jälle rahulikuma. Vanasti mängiti samuti sellist muusikat, mis endal südame rõõmsaks tegi ja vajalik oli.

Kas meditatiivset muusikat, mida teed, saab kutsuda rõõmsaks?

Mingite helidega on huvitav, et nad ei kõla otseselt minoorselt või mažoorselt. Nad püüavad midagi, mida ei saa sõnadega kirjeldada. Pigem on neis valdav harmoonilise seisundi või rahu foon. Nagu loodushelid ja ülemhelid, mida me tajume näiteks siis, kui tuul vilistab. Ei saa öelda, kas tuul on rõõmus või kurb, tal ei olegi emotsioone. Öeldakse, et universumi helid on harmoonilised.

Milline muusika enda loomingut hetkel kõige rohkem mõjutab?

Hästi palju saan inspiratsiooni šamanistlikust muusikast. Muusikasse panen sisse pärimust ja lisan sellele improvisatsioone. Mõjutajaid on palju, kuid kui laulan näiteks ülemhelidega, ei ole see päris Tõva traditsioon. Viimastel aegadel on palju kõnetanud Brasiilia hõimude muusika. Indiaanistiilis high spirits flöötide kõla tekitab juba iseenesest kujutlusse kõrged mäed ja ühenduse Põhja-Ameerika indiaanlastega.

Kummale mõjub muusika paremini, esitajale või kuulajale?

Seda võib tunda võrdselt mõlemat pidi. Mida rohkem naudib muusik muusika tegemist, seda rohkem saab naudingut tunda kuulaja. Milleks muusikat üldse tehakse? Sellepärast, et see mõjub hingele. Kui muusika mõjub rahustavalt tegijale endale, siis mõjub see ka kuulajale. Nagu ka muusikateraapia puhul. Muusikaterapeut teeb kellelegi teraapiat tehes seda ka iseendale. See käib läbi tema, mõnes mõttes nagu kanaldamine.

Astud lavale ka 3. jaanuaril toimuval Igor Mangi maagilisel õhtul. Millist muusikat seal esitad?

Muusikaga on üldiselt nii, et tulen kohale, tunnetan ja loon. Kuna see on maagiline õhtu, siis luban inspiratsioonil voolata ja vaatan, mis kõnetab. Tulemus on minu ja teiste jaoks üllatus. Peamine instrument on hääl, aga kaasas on ka šamaanitrumm, torupill, kannel, flöödid ja parmupill.

3. jaanuaril toimuval Igor Mangi õhtul esineb Triinu Taul üksi, kuid 13. detsembril annab ta koos sõpradega kontserdi pealinnas ning 19. detsembril koos muusikutest perega oma kodutalus. Ülalolev video pärineb sellesügiseselt kontserdilt koos Tõva ja Venemaa muusikutega.