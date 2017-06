Eesti Vabariigi esimene arst

Doktor Konstantin Konik hoidis vastsündinud Eesti Vabariigil peal tarka ja rahulikku tohtripilku.

Ajaloolane Küllo Arjakas on Konstantin Konikust jutustava teose alapealkirjaks pannud “Unustatud suurmees” ning sellega igati kümnesse tabanud. Me kõik teame ju une pealt Eestimaa Päästekomitee koosseisu: Vilms, Päts ja siis see … Konik!

Kahe esimese nimega kerkivad silme ette portreed, teod, mõtted ja saatused, kuid mida teame õieti sellest kolmandast? Tõtt-öelda suurt ei midagi. Arjakase raamat täidab tänuväärselt teadmistelünga. Autor on kokku otsinud küllap kõik allikad, mis meile Konikust vähegi lähemalt jutustada võivad.

Poliitik juhuse tahtel

Tõsi, Konik kipub ka teose lõpuks jääma endiselt pisut võõraks, temaga ei teki sooja sidet ja sügavat tutvust, pigem lihtsalt soliidne teretutvus. See pole etteheide autorile, vaid iseloomustab rohkem Konikut ennast. Seltskonnas säramine ja poliitilistel murdehetkedel ajaloole uue suuna andmine polnud vist tema loomuses.

Raamatus näeme Konikut olulistel hetkedel pigem kõhklejana, mitte innustajana. Näiteks kui 1918. aasta 20. veebruaril kavandasid riigiasutajad iseseisvuse väljakuulutamist: “Dr. Konik lõi kahtlema, kas maksab iseseisvust välja kuulutada, kas oleme küllalt tugevad, kas üldse õige aeg selleks.” 24. veebruaril on Koniku ülesandeks iseseisvusmanifesti trükkimise korraldamine, kuid ta jõuab trükikotta alles siis, kui töö juba käib.

Kuidas selline tagasihoidlik ja tasane mees üldse sattus päästekomitee koosseisu, kangelaste kõrvale? Sattus tegelikult üsna juhuslikult: algselt oli päästekomitee kolmandaks liikmeks määratud hoopis Juhan Kukk.

Kuid kulminatsioonihetke lähenedes jäi Kuke poeg haigeks, Kukk kutsus arsti ning selleks oli loomulikult hea tuttav ning Tallinna eestlaste poliitilise siseringi liige Konstantin Konik. Muretsev isa ei soovinud ette võtta riskantset Haapsalu reisi, mida iseseisvuse väljakuulutamiseks plaanitseti, ning sokutaski oma ajaloolise rolli tohtri kaela.

Niisiis: ehkki Eesti­maa Pääste­komitee koosseisu kuulumine on Konikule igaveseks ajaks andnud koha meie riigi loojate seas ja hilisemas elus tõusis ta korraks ministritoolilegi, ei tule Koniku suurust tegelikult otsida poliitikast.

Arjaka raamat nä­i­- tab selgesti ka kätte, kus on peidus teod, mis õigustavad Koniku suurmeheks nimetamist pealkirjas. Need on tema arstiteod, järjekindel tegevus nii haigete ravimisel, arstitudengite õpetamisel kui ka noore riigi tervishoiu korraldamisel.

Võitlus rahva tervise nimel

Arstiharidusega Konik alustas oma isiklikku vaikset võitlust eesti rahva tervise eest juba enne Eesti Vabariigi sündi. Eesti ajutise maavalitsuse tervishoiuosakonna juhatajana pidi ta 1917. aasta suvel hakkama rinda pistma düsenteeriaohuga, mis maailmasõja rinde lähenedes üha aktuaalsemaks muutus.

Kohe Vabadussõja alguses sai Konikust tervishoiu peavalitsuse juhataja. Tema ülesandeks kujunes revolutsioonist, okupatsioonist ja sõjast laastatud vastse riigi tervishoiu ülesehitamine, lisaks hakkas ta kirurg-konsultandina korraldama rindelt toodud haavatute opereerimist.

Haiglate olud olid Vabadus­sõja alguses kujuteldamatult kehvad, näiteks Juhkentali haigla operatsioonituppa tuiskas lund ning toasoojus ei tõusnud ka kõvasti küttes üle kaheksa kraadi. Sidumismarlit oli nii vähe, et seda tuli taaskasutamiseks pesta. Konik maadles selle tohuvabohuga ning aitas lisaks kõigele jalule tõsta ka tsiviiltervishoidu.

“Sellise suure töömahu juures töötas ta ikkagi ka ise kirurgina ja jälgis erilise hoolega haavatute ravimist Tallinna haiglates,” kirjutab Arjakas. “Konik kirjutas ajalehes tõetruult raskest olukorrast: hirmus on nähtus, et haavatute väiksemad haavad haigemajades koguni raskemateks muutuvad ning on olnud juhtumine – või koguni juhtumisi –, kus haavade sidemete alt võis usse leida.”

Vabadussõja lõpuks suudeti ka tänu Koniku pingutustele üles ehitada enam-vähem adekvaatne haiglasüsteem, mis oli võimeline voodikohti pakkuma kümnendikule mobiliseeritud sõdureist. Selle näitajaga jõudis noor Eesti riik ette nii mõnestki jõukast suurriigist. Kui oluline on sõjas meditsiin, seda ilmestab fakt, et Vabadussõjas tuli kümne langenu ja haavadesse surnu kohta kuus haigustesse surnut.

Eesti väerinna stabiliseerumine meditsiinilist olukorda ei kergendanud. 1919. aasta sügisel sai kindral Nikolai Judenitši juhitud valgekaartlik Vene Loodearmee Petrogradi lähistel punakaartlastelt lüüa, selle riismed taandusid Eestisse. Siia saabus kümneid tuhandeid kurnatud põgenikke ja juba novembri keskel algas nakkushaiguste, eriti tüüfuse epideemia. Haiged surid sõna otseses mõttes hunnikute viisi, Eesti riik pidi epideemia leviku tõkestamiseks rakendama drastilisi meetmeid.

“Suurte jõupingutustega õnnestus epideemia lokaliseerida ja vältida selle edasine levik. Sõjaajaloolane Hannes Walter on seda saavutust koguni pidanud “võib-olla Eesti rahva ja kogu Euroopa jaoks” suurimaks võiduks Vabadussõjas,” kirjutab Arjakas. Oma osa selles suurvõidus oli kahtlemata ka Konikul.

Oma koolkonna looja

Rahu saabudes pühendus Konik õppejõutööle eestikeelses Tartu Ülikoolis ning haigete ravimisele selle kliinikuis. Ta lõi lausa midagi oma koolkonna taolist, Tartu kirurgide niigi hea maine üha kasvas ning nende kuulsus levis Eestist kaugemalegi.

1930. aastatel proovis Konik uuesti kätt poliitikas ning avaldas nii erialaseid kui publitsistlikke kirjatükke. Aga ajad olid juba rasked ning ärevad, haridus- ja sotsiaalministrina pidi Konik näiteks läbi viima maakooliõpetajate palkade olulise langetamise – sammu, mis võinuks jääda pigem astumata.

Dr Konik suri 1936. aasta augustis ning sängitati puhkama vaba ja rahuliku Eesti Vabariigi mulda. Niisugune saatus sai osaks vähestele selle riigi rajajaist, uhketest riiklikest matustest kõnelemata.