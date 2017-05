Margit Kilumets Ita Everist: Ita-nimelise piltmõistatuse kokkupanek oli karjääri suurim väljakutse

Oma 30. sünnipäeva puhul valis Maaleht välja 30 Eesti suurkuju, kes on teinud meid uhkeks oma maa ja rahva üle, ning avaldab iga nädal ühe elulooraamatu. Selle nädala suurkujuks on armastatud näitleja Ita Ever.

Kui keegi on tegutsenud teatrilaval ja filmilinal üle 60 aasta, tunnevad teda ju kõik! Või kas ikka tunnevad? „Lavade kuninganna Ita Ever on hoidnud madalat joont, nii et palju on temast jäänud tegelikult salapäraseks,” nendib Maalehe peatoimetaja Andres Eilart. Küllap on igaühel Ita Everist kui inimesest ja näitlejast oma nägemus, nõnda see peabki olema. Missugune on Margit Kilumetsa Ita? Seda saab lugeda raamatust „Ita Ever. Elu suuruses”. „Oleme püüdnud teha selle äärmiselt vahva teose hinnalt hästi kättesaadavaks paljudele,” sõnab Eilart.

Margit Kilumets pole võtnud endale teatriloolase kohustust armastatud näitlejanna teatri-, filmi- ja telerolle üksipulgi lahata. Pigem kõneleb see pildimaterjali sisaldav raamat Ita Everist kui kolleegist, naisest, emast ja vanaemast. Ita Ever ise tunnistab, et pole kunagi varem olnud nii avameelne. Autori ise aga arvab, et Ita-nimelise piltmõistatuse kokkupanek oli tema senise ajakirjanikukarjääri suurim väljakutse.

Noorpõlves oli Ita Ever kuulus oma punaste juuste ja roheliste silmade poolest, mis ajasid sassi nii mõnegi mehe pea. Ta armastab lihtsat elu ja lihtsaid asju. „Uhkeldamine ei sobi sellele, kes on eluaeg puuvirnaga vastamisi elanud,” leiab näitleja.

Muu hulgas meenutab Ita Ever raamatus oma esimest kohtumist Eino Baskini emaga. „Maria Jakovlevna oli poollamaskil tigudiivanil ja uuris mind. Mina olin, nagu ma olin. Värvimata, kulmud-silmad heledad ja nägu tedretäppe täis. Baskini ema lasi pilgul üle minu libiseda ning ütles: „Issand jumal, te olete ju täiesti sea nägu!” Nüüd – NÜÜD – saan ma temast täiesti aru. Aga tookord oli see ikka kohutav hoop. Midagi jäi sellest esimesest kohtumisest alates meie vahele ja nii me ei klappinudki elu lõpuni. Tema kahtlustas kogu aeg, et ma petan tema pojakest ja olen liiderlik.”

Ita Ever on pärit põlvkonnast, keda iseloomustavad sellised märksõnad nagu „eetika”, „lavameisterlikkus”, „kohutav töö”, „eneseohverdus”. Kogu muu elu jääb seisma, kui mängu tuleb teater. Ta on näitlejanna, keda eesti rahvas tingimusteta armastab.

Raamat „Ita Ever. Elu suuruses” on koos Maalehega müügil vaid sel nädalal hinnaga 5,99 eurot! Lisainfot leiab aadressilt raamatud.maaleht.ee.