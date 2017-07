Eesti naise ujumaskäimine külmas vees pani fäärlasedki pead vangutama

Maalehe teise Fääri reisi kolmandal päeval sai kangelasteoga hakkama Ene Kaart Tartumaalt, kui käis külmas Põhja-Atlandi ookeanivees ujumas.

Fääride Streymoy saare põhjapoolseima küla Tjornuviki juures see juhtus. Ene Kaart kooris end riidest lahti ja läks ookeani lahte ujuma. Teda ujumas nähes vangutasid kohalikudki päid – vesi on Fääri saarte umber suvelgi nii külm, et see ei kutsu neidki sinna.

Lähedalasuva suveniiripoekese eaka müüjanna sõnul on vesi suvel seal vaid kaks kuni kaheksa kraadi soe ja see sõltub parasjagu tuule suunast.

Kui Maalehe reisiseltskond oma kangelannalt pärast ujumaskäiku küsis, palju kraade vesi võis soe olla, kuulsime vastuseks, et ehk 12. Esitanud talle aga kohaliku müüja versiooni, kostis Kaart, et no siis oli kaheksa.

Tartumaal Rahingel elava Aino Kaarti sõnul ei ole ta taliujuja, kuid alati, kui kuhugi reisib, võtab ujumisriided kaasa ning kasutab kasvõi pisimat võimalust end vette kasta. Üks külmima veega kohti, kus ta ujumas käinud, on olnud sügav Baikali järv. Nüüdne Fääridel veeskäimine ei tundunud talle endale mingi vägiteona.