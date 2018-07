Eesti turistid käisid ohtlikuks kuulutatud piirkonnas jalutamas ega saanud midagi aru

Jalutame lõpuks vihmas. Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Maalehe reisil juhtus kurioosne seik — reisigrupp jalutas rahumeeli Yorki linnas, samal ajal teatasid teleuudised, et piirkonnas on äärmiselt ohtlikud ilmaolud ning ühistransport on seiskunud.