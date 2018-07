Eestlased Šotimaa reisilt: näib, et oleme sama hästi kui kliimapagulased

Sel nädalal Šotimaal ringi sõitev Maalehe reisigrupp jälgib huviga kodumaalt tulevaid rindeteateid ning annab teada, et kuigi ilmad on tavalisest soojemad, tuleb ette paradiislikke olukordi, kus temperatuur on keset peäva 17 kraadi ning sajab ka tiba vihma.

Kui tõsisemalt rääkida, siis on ka šotlased hädas — nimelt kimbutab maad viimase 40 aasta suurim kuivus ning on olnud ka metsapõlenguid.

Mitukümmend aastat Šotimaale ja Inglismaale reise teinud Germalo giid Heigo Sahk ütles, et ilm on ilus, aga mitte ebatavaliselt soe.

„Täispäikseline taevas Fort Williami kohal, nagu meie seda nägime, on küll haruldus,“ möönis ta. „Pigem on see selge taevas tavaline Balmorali koha, kus on kuninganna residents.“

Fort Williami lähedase ööbimiskoha pererahvas ütles ka, et tänavune suvi on olnud ebatavaliselt soe ja muidugi häirib kuivus. Ebatavaliselt soe on siis, kui on üle 20ne kraadi sooja.

„Nii ei saa me isegi viskit teha, selleks on ju kõvasti vett vaja. On olnud aga ainult mõni üksik pehme sadu, mitte tavapäraseid tugevaid vihmu,“ lisas naine. „See kõik on väga veider.“

Ta lisas ka, et Lõuna-Inglismaa piirkondadele on antud kuumahoiatus, sest seal on 10 kraadi soojem ja inimesed tunnevad end halvasti.

Talvel oli Šotimaa idaosas olnud aga ebatavaliselt külm.

Heigo Sahk ütles, et kõik need muutused annavad märku sellest, et valitsevate tuulte suunad on oluliselt muutunud.