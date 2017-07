Fääri saarte ilm on muutlik ning ilmaprognoos muutub samuti iga päev

Kui nädala eest esimest korda yr.no-d vaatasin, lubati teisipäevaks päikest ja üksteist plusskraadi, kolmapäevaks vihma ning neljapäevaks-reedeks pilvitust.

Esmaspäeva õhtune prognoos oli nii, et kõik neli meie reisipäeva on +10 ja pilvine. Viimane pakkumine on aga kolmapäevaks kena, neljapäevaks mustad pilved ja vihm.

Niisiis oleme põhjamaal ja fäärlased ise teavad seda väga hästi. Ka praegu, juulis pannakse igaks juhuks müts pähe ja villased kindad kätte.

Siit ka edaspidi Fääridele tulijatele soovitus: võtke kaasa kindad ja soe pidžaama, sest ööd on siin jahedad ning hotellidega pole priisata. Pealinna peatänava ääres on üks luksuslikum hotell, teised on motellid ning meie seekordne öömaja sarnaneb EPA tornile.

Meie ei tohi siiski kurta - reisi avapäeval ilm Maalehe rahvast hellitas, oli kuiv, 12 kraadi sooja ja valdavalt päikesepaiste. Ka praegu, selle jutu kirjutamise ajal, Eesti aja järgi kell 2.20 (kohalik aeg on kaks tundi taga), pole tule süütamise järgi erilist vajadust. Huvitav, kas kahe tunni pärast on pimedam või valgem?

Olen aastaid unistanud sellest, et näha polaarpäeva. Kuna Fäärid on pisut kõrgemal kui Eesti, siis tundub, et enamvähem niisugune ta vist ongi.