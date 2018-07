FOTOD | “Da Vinci koodi” filmi oled näinud? Siis seda kohta peaksid teadma

Oma Šotimaa reisil külastas Maalehe reisigrupp ka Rosslyni kabelit, mis on igati märkimisvääriline.

Tormijooks kabelile algas peale filmi ”Da Vinci kood” linastumist. Kuna lahendus saabub just seal, tormasid filmi fännid kabelisse kohale, nii et häiritud töötjad panid korraks üles isegi sildi, kus kinnitasid, et kabelil kogu selle väljamõeldisega mingit pistmist pole.

Kabeli arvukaid salapärased kaunistused siiski mõningatele saladustele viitavad. Võimalik on seotus nii Templiordu rüütlitega, vabamüürlaste kui Püha Graaliga, mis või kes see siis iganes poleks.

Kindlasti on aga kabeli kaunistuste hulgas kujutatud taimi teistelt mandritelt, mida ajalooliste allikate põhjal poleks tohtinud šotlased kabeli rajamise ajal teada.