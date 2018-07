FOTOD | Kohtumine tõeliste šotlastega väärib vähemalt Vana Tallinna väljakäimist

Kolmas reisipäev viis reisisellid Edinburghist põhja poole Invernessi suunas. Kohtumisel kohalike maaeluesindajatega sai ülekaaluka võidu kohalik pensionile asutav talunik.

Esimene peatus oli küll peenemat sorti: Blairi loss, kus on üle kümne põlve tegutsenud Atholli hertsogid.

Vanimad osad lossist pärinevad juba 13. sajandi lõpust, ent praeguse kindluse 34 külastamiseks avatud ruumi on möbleeritud 18. sajandil valitsenud georgiaanlikus stiilis.

Lossis on Atholli valitsejate kodu olnud juba 700 aastat. Täna Lõuna-Aafrika Vabariigis resideeruv 12. Atholli hertsog võib uhkustada ainukese seni tegutseva eraarmeega Euroopas.

Maja jättis uhke mulje — seal on ülisuur relvade kollektsioon ning samuti saab näha suurt hulka portselani.

Kindlusetüüpi lossi saab näha neilt piltidelt:

Edasi vii tee meid kalakasvandusse ja mägiveiste juurde. Seal suutis kõik oma vahetu olekuga ära võluda pensionile siirduv farmer Alfi.

Tema jutust saime teada, et praegu on käimas viimase 40ne aasta kõige kuivem suvi ning ka ilmad on tavatult palavad. Süttinud on mõnedki metsatukad.

Lõpuks polnud reisilistel kahju loovutada ka pudelikest Vana Tallinnat, et tore mees meid kõiki ikka hea sõnaga meenutaks.

Šoti mägiveised olid ka toredad: