Hotellis anti öösel tuletõrjehäire, oli tükk tegu, et taibata, mis toimub ning kuhu tuleb joosta

Täna öösel ärkasid reisisellid poole kahe paiku kõrvu lõhestava tuletõrjehäire peale.

Unesegased reisisellid püüdsid aru saada, kas huugab ainult nende toas või kogu majas, toppisid päid akendest välja, et näha, kus põleb ning mõned lippasid kes mida kaasa haarates koridori.

Mõned püüdsid ka leida nuppu, kust signaali välja lülitada.

Inglastest külastajad riietusid ja suundusid üksmeelselt retseptsiooni. Ärevil hotellitöötaja käis kõik toad läbi ning kontrollis andureid, kahtlustades, et häire põhjus on kuum duššiaur või kellegi suitsetamine.

Giid Heigo rääkis hommikul, et Londoni hotellides on seda ikka ette tulnud, et kogu grupp istub ööriietes maja ees ja ootab, kuni maja kontrollitakse.

Arutamist ja muljete jagamist jagus hommikul mõneks ajaks ning naljaviskamise käigus mõeldi ka läbi, kuidas sellises olukorras oleks siiski edaspidi mõistlik käituda.