Ka noorimatele reisisellidele meeldivad Fäärid väga

Praegu Fääridel ringi tiirutava Maalehe reisi noorimad osalejad on 9aastane Richard Lindpärg ja 10aastane Eva-Lotta Kase.

Richard Lindpärg Rakverest on reisil koos vanaemaga.

„Vanaema küsis, kas ma tahaksin temaga Fääridele kaasa tulla ja ma olin muidugi kohe nõus,“ räägib Richard.

Varemalt on ta vanematega kaugematest kohtadest käinud Hispaanias ja Šveitsis. Kas Fäärid on Hispaaniast nüüd veelgi kaugem kant, kuhu ta seni on jõudnud, ei oska poiss esimese hooga üteldagi, kuid lubab koju jõudes selle välja uurida.

„Ega ma Fääridest eriti midagi ei teadnud, vaid seda, et see asub kaugel ja on tuuline kant. Vanaema käis aasta tagasi Maalehe reisiga Islandil ja ütles, et see on paljuski Islandiga sarnane maa,“ tunnistab poiss.

Kõige rohkem on talle Fääridel meelde jäänud suured mäed ja et puid üldse ei ole, aga ka nii pikad tunnelid. Veel räägib 9aastane maadeavastaja, et pikad sõidupäevad pole üldse teda väsitanud ja põhjuski lihtne - reis on väga põnev ja kui on põnev, siis reis ka ei väsita.

„Natuke sarnaneb see maa Soomega, aga õige natuke, kasvõi need kaljud näiteks,“ ütleb ta.

Soomes on ta tihti võistlustel käinud. Ala millega ta tegeleb, nimetatakse traieliks. „Põhimõtteliselt on see ala motokross ja olen sellega üle kahe aasta tegelenud, alustasin juba kuue aastaselt,“ selgitab Richard.

10aastasele Eva-Lottale ei meeldi Fääridel see, et siin tapetakse grindavaalasid. Foto: Andres Eilart

10aastane Eva-Lotta Kase on Maalehe Fääride reisil koos emaga. Kõige enam on talle meelde jäänud suured kosed ning see, et saartel on hästi palju lambaid ja et nad saavad seal hästi vabalt ringi käia.

„Aga mulle ei meeldi see, et siin grindavaalasid tapetakse, nende küttimine tuleks mu meelest keelata,“ tunnistab Eva-Lotta.

Ta loodab, et varsti see ka lõpeb. Usku selleks andis talle giidi jutt, et suurte vaalade küttimine on juba ära lõpetatud ja tõenäoliselt läheb peatselt nii ka grindavaaladega.

„Siis hakatakse nende asemel rohkem juurikaid sööma, seda ma väga loodan. Ka lammastel võiks lasta kauem elada,“ lisab ta.

Maalehe reisi kohta ütleb Eva-Lotta, et see on lahe. Ta on jõudnud seni päris palju maailmas ringi sõita, kuid eelmiste reisidega võrreldes on Fääridel hoopis teistsugune maastik.

„Puid siin peaaegu pole ja mis on, on istutatud ja väga palju vaeva nähtud nendega. Lilledest on siin jällegi megapalju orhideesid,“ räägib ta muljeid. „Kunagi tahaks siia jälle tagasi tulla.“

