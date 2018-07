Kas veidi liig pole? Koer istus lapsekärus ja sai otse laualt süüa

Šotimaalt Inglismaale jõudmine tõi ühe suurema muutuse: igal pool on ootamatult palju koeri ja koeraarmastajaid.

Ringi liikudes jääb silma, et pea kõik kohvikudja restoranid kinnitavad oma sildil, et lemmikud on teretulnud.

Praeguste palavate päevadega on poed pannud uste taha joogikausikesi ning tihti müüakse väikeste portsjonitena koeratoitu.

Väiksemad või pontsakamad koerad on tihti peremehe süles, et nad kuumaga endale kõndides liiga ei teeks.

Väikeses Whitby linnakeses aga oli üks koerakse saanud endale isikliku lapsevankriga koha kohvikulaua ääres ning nagu õige mees kunagi sai ta sealt ka süüa.

Koerte paradiis?

Tundub nii.

