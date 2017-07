Kui ruumi on nii palju, miks kõik peavad siis üksteisel kukil elama?

„Mis mõttes on meie majad lähestikku,“ ei saanud esimene fäärlane kohe isegi küsimusest aru. Nad ise paistavad olevat väga harjunud, et kõik naabrid on käeulatuses ega pane seda tähelegi.

Väljast tulijatel on aga üks paratamatult tekkiv küsimusi, et kui tühja ruumi on nii palju, miks siis kõik kobaras peavad elama ja üksteise tagaaedu nagu peopesal näevad?

Fäärlased ise seletavad, et kunagi väga ammu oli ka periood, kui elati rohkem hajali, kuid koos on turvalisem ning ka ilmastik on selline, et elamiseks sobivaid kohti on vähe – elatakse seal, kus saab kergesti vett ja on sobivad sadamakohad (kalapüügita ju ei saa).

Ajast aega on palju töid tehtud ära talgute korras (mätaskatust pannakse nüüdki nii) ja siis on ju tore, kui naabrid on kohe lähedal.

Samuti olid juba ammusest ajast kindlad seadused maa osas, mis ei lasknud volilt maja rajama asuda, kuid samas pidi abielluval noormehel teatud hulk maad olema. Nii tekkisidki ajapikku omalaadsed kobarkülad, mille ümber laiub avar ja tühi maa.

Tänapäeval takistab laienemist seegi, et elekter jõudis saartele alles 40-50 aastat tagasi ning nüüd valitakse elukoht ka selle järgi, kuhu on lihtsam ja odavam liine vedada.

Pealegi näib, et fäärlased on pundis elamisega üsna rahul.

Maaleht Fääridel 2. päev Foto: Bianca Mikovitš