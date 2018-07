Lendluudpalli pealinn on päriselt olemas

Teatavasti on Edinburghiga seotud Harry Potteri looja J. K. Rowling, kes just selle linna kohvikutes alustas ja ka lõpetas võlurpoisi seikluste kirjapaneku.

Harry Potteri arvukad fännid on loonud netti mitmeid juhendeid, kuidas Edinburghis võlumaailmaga kontakti luua.

Esiteks on muidugi paar kohvikut (The Elephant House ja Nicolsons Cafe), kus rahamuredes kirjanik käis soojas istumas ja kirjutamas, kui kodus oli selleks liiga külm. Ent seoseid on leitud ka näiteks Victoria tänavaga, mille ühe tihedalt poekesi täis kaarduvas osas leitakse sarnasusi Diagoni põiktänavaga, kust nagu teada, saavad võlurid osta kõike seda, mida nad vajavad ja rohkemgi.

Bianca Mikovitš

Harry Pottery ja võlumaailmaga seotud poekesi kohtab linnas mitmetes kohtades ning pakkumisel on nii luuad kui ka võlukepid. Viimased maksavad 30 naela ringis, Ollivanderi ehtsad võlukepid on mõistagi veidi kallimad.

Korraliku ja kvaliteetse Hufflepuffi pusa oma tublile teismelisele saate 40 naela eest.

JK Rowlingu käejäljed. Bianca Mikovitš

Linnas on ka Herioti poistekooli hoone, mida tema tornikeste ja sakikeste tõttu peetakse Sigatüüka vaimseks eelkäijaks.

J. K. Rowlingule kuulsuse toonud „kuldsed käed“ on samuti välja pandud — käejäljed on kohe ühe käidavama tänava, Kuningliku Miili“ ääres.