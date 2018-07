Loch Nessi järvel toimetab nüüd juba hoopis tõsisem tegelane

Mis see veel on?

Inimesed, kes käisid ilmakuulsat järve vaatamas 15 aastat tagasi võivad selle kogemuse eest tänulikud olla. Nüüd on pilt tunduvalt muutunud.

Et kohe ära öelda — see uus ja tõsine tegelane pole uus alternatiivne koletis, vaid šotlaste ärivaim, mille tulemusel on võimsa järve ümber käima läinud korralik kommertstööstus.

Nessie pildikesega asju on igale maitsele, samuti saab koletisejahile minna nii kiirpaadi kui süstaga.

Olemas on ka uhke keskus, kus Nessiga seotu on välja pandud.

Meenutuseks: viimasena olevat Nessiet oma ihusilmaga näinud pühamees Columba aastal 563, kui ta Šotimaad ristiusku tuli pöörama ning eluka ristiga ähvardades järvepõhja sundis sukelduma.

Legendid pole surnud ning ajendanud teadlasi järve hoolikalt uurima ning mõõteriistad on seal siiani.

Lisaboonusena on ka vaatelaeval monitor, mis näitab pidevalt turbast tumedaveelise järve sügavust ning põhjaprofiili.

Sügavas järves ujuvad ringi kalad nimega ferox, kes söövad ära kõik, kes ette juhtuvad, oma liigikaaslased kaasaarvatud.

See välimuselt üsna kole kala eelistab sügavat vett ning võibki oma ahnete söömisharjumuste tõttu olla üks Nellie legendi põhjustaja ja tohutu suveniiritööstuse algataja.

Ent kas see tähendab, et kommertsi tõttu ei peaks järve vaatama minema?

Ikka peaks. See enam kui 50km pikkune ja kohati rohkem kui 200 meetri sügavune nooljas järv on vaatamisväärsus ka koletiseta.