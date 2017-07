Maalehe lugejad jätkavad Fääride avastamist

Eile alustas Fääri saartel ringreisi uus Maalehe lugejate seltskond, kelle hulgas on ka kolm õnnelikku lehetellijat, kes võitsid reisi loosiga.

Põlvamaalt Räpina vallast reisi võitnud Tiina Piho tunnistab, et selle võiduga tuli positiivne pööre tema ellu. Läinud aasta lõpus oli ta jäänud oma tööst ilma, jaanuaris vaevasid tõved. Kui talle jaanuaris Maalehest helistati, et on võitnud reisi, oli parasjagu 38 kraadi palavikku. Ent siis hakkas hästi minema, tuli mitu tööpakkumist, seejärel sai kaks lapselast.

„Ega ma Fääridest midagi arvata osanud, uurisin internetist nende saarte kohta ja nüüd on suur huvi seda avastada,“ rääkis Piho Fääridele jõudmise järel eileõhtusel reisiseltskonna tutvumispiknikul.

Võrumaal Lasva vallas elav Kaupo Eliste lendas Fääridele isa asemel, kes loosivõidu kinkis pojale.

„Ema püüdis kull isa nõusse saada reisile minekuks, kuid isa ei armasta eriti reisida,“ selgitas Kaupo, kes võttis kaasa oma abikaasa Annika.

RMK-s metsakorraldajana töötav Kaupo tunnistas esimeste muljete põhjal, et kuigi Fääridel metsa üldsegi pole, kuid metsik, kui nii võib ütelda, tundub saarte loodus olema küll.

Ka Andres Palumaa Tallinnast on Fääridel reisi võitnud isa asemel, kel vanus ja tervis ei lubanud nii pikka sõitu ette võtta.

„Ega ma Fääridest varem suurt midagi peale selle, et nende jalgpallikoondis on Eesti omaga pea võrdne, teadnudki,“ tunnistas Palumaa.

Esimese paari tunni järel tekkinud mulje põhjal võis mees nentida, et neil saartel saavad pilved, meri ja maa kokku. Aga küllap näitab järgmistel päevadel ka päike ennast.

Eile Fääridele jõudnud 40 Maalehe reisil osalejat saabuvad Eestisse tagasi esmaspäeva hilisõhtul.