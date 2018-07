Soe ilm näib meie reisilisi soosivat, et mitte öelda jälitavat. Kodumaise ilmateatega võrreldes tundub asi siiski parem.

Neljas reisipäev viis meid Invernessi linna, Cawdori lossi, Loch Nessi järvele ja rahvuskeskusse õppima, kuidas riiet endale nii ümber siduda, et see maha ei kuku, ära ei kao ning on korraga nii kleit kui kuub.

Kasulik õpetus!

Pildid päevast: