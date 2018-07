MAALEHE REIS | 5. päev pildis: arvasid, et oled kõva matkaja? Neid inimesi oled tähele pannud?

Reisi viies päev päädis seni pikima bussisõidu ja esimeste vihmasabinatega. Keepe vaja ei läinud ja õhtul hakkas ilmselt Eestist uhkav soojus jälle õhtut kütma.

“Sõitsime nõmmede vahel,” rääkis giid Heigo ühes varasemast kogemusest. “Kallas valget vihma, no täielik laussadu ja siis näeme — ühed inimesed on keset maa-ala, kus pole mitte midagi, nad on katnud end vihmavarjudega ja … matkavad täiesti rahumeeli. Vihm nende plaane ei seganud.”

Täna oli esimene päev, kus Skye saarel hallid pilved taeva katsid ning bussiaknale vihma rabistas. Giid Heigo arvas seepeale, et nüüd ta tunneb Šotimaa jälle ära — senine lõputu hea ilm polegi normaalne.

Skye saarele jõudes ja bussist välja ronides sadu loomulikult katkes ja reisisellidele tuli kaela vaid mõni üksik piisk.

Golfi hoovuse tõttu on vihm sealkandis siiski paratamatu ja pole ime, et inimesed on harjunud elama ja toimetama sademeid ignoreerides. Tõde on, et kuumus muudab nad isegi tusasemaks, kui vihmane ilm.

Nii võib näha linnast tulnud matkajaid, kelle seljakotte katavad juba puht harjumusest vihmakatted ning ka puhkealadele püstitatud telgid on vastupidavad ning korralikud.

Samuti ei sega vihmane ilm rattalaenutust, veel vähem sellega sõitmist.