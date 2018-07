MAALEHE REIS | 6. päev pildis: läbi maailmakuulsa sepikoja Inglismaa poole

On üksjagu motiiviga “Liiga hilja!” joonistusi, kus tulistvalu kihutanud tõllast välja hüpanud noori paari pannakse, samal ajal kappab ümber nurga püssiga vehkiv pruudi isa või vend. Kaasa aitas kogu asjale vastvalminud tõllatee, mis võimaldaski selliseid retki ette võtta.

Need, kes on lugenud Jane Austini raamatut “Uhkus ja eelarvamus” ehk mäletavad tuulepäist Lydia Bennetit, kes meelitas endaga George Wickhamit just Gretna Greeni poole suunda võtma, et viiest õest esimesena tanu alla saada. Sellest tekkinud segadus oli märkimisväärne.

Sellist abiellumisäri õnnestus šotlastel pidada ligikaudu 250 aastat ning lõppes see alles eelmise sajandi 1940ndatel.

Tänapäeval käib võimsalt romantilise auraga kohas abiellumist tähistamas ja igal aastal keskmiselt 1500 paari. Välja on pandud hulgaliselt säilinud sepatööks vajalikku kraami ning samuti tõldu ja kaarikuid.

Kõige rohkem on poode, mis pakuvad üsna ühesugust kraami ja annavad võimaluse osta veel viimane šotiruuduline ese, vanni väike plastikust Loch Nessie koletis või törts viskit.

Loomulikult on pakkumisel hobuserauakujulisi alasi pildiga vigureid, mis lubavad majas säilitada abieluõnne.

Ahjaa, reisigrupp sai osaleda näidispaaripanekus. Ütleme nii, et nalja sai üksjagu.