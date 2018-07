MAALEHE REIS | “Südameasja” võttepaigast tuli ära sõita läbi hiiglasliku karjamaa

Reis hakkab lõppema, liigume kodule lähemale ning ilm muutub üha imelikumaks. Inglismaa kohta ebatavalises päikesesäras tossutasime vanamoodsa rongiga esmalt seriaali “Südameasi” võttepaika.

Filmidest on teada, et kivisöel liikuv vedur paiskab õhku tumedat tossu ja nii on see päriselt ka.

Lisaks lendab vedurikorstnast kivisöeebemeid, nii-et kui sõidu ajal keelu vastaselt pea vagunist välja küünitada, tunneb peagi näol teravaid torkeid.

Rongile läksime Pickeringi jaamast ning peab ütlema, et see oli üks stiilne sõiduk — täpselt niimoodi reisivad Aghata Christie raamatutes tema tegelased ning seda muidugi seetõttu, et ka kirjanik sõitis samasuguste rongidega: toredad puidust vagunid, pehmed istmed, lahke noormees teed pakkumas ning siin-seal punased liivaämbrid tulekahju puhuks.

Vaadake ise:



Rong viis meid Goathlandi jaama, mille filminimi on Aidensfield — just alustati 1992. aastal seriaali “Südameasi” võtteid. Seriaal osutus populaarseks ja kokku filmiti seda 18 hooaega, viimane ots juba küll stuudios.

Külakeses on aga siiani võimalik käia filmist tuntud kõrtsis, juua seal siidrit ja siis minna üle tee garaaži, millest on saanud suveniiripood.

Juba külakesest miena sõitma hakates võis näha, et seal on omad bossid, kellele on lubatud kõrvale vaatamata üle tee kalpsata või soovi korral seal ka magada: lambad.