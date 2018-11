Maalehe reisid viivad tuleval aastal Siberisse ja Matlale

Küla Siberis. Foto: Shutterstock

Tänavu said kõik huvilised koos Maalehe ajakirjanikega käia Šotimaal ja Marokos. Järgmisel aastal aga viime oma lugejad ja nende sõbrad Siberise ja Maltale. Vaata, mis paigad need on ja mis seal uudistamisväärset leidub!