MAALEHEGA MAROKOS | Mis see veel on? Ja miks siin niimoodi imelikult lõhnab?

Vanalinna keerdkäikudes saab hea ülevaate traditsioonilisest käsitööst, naha- ja keraamikapoekesi on igal sammul.

Fes el-Bali on UNESCO maailmapärandi nimekirjas ning see vanalinn on praegu maailma suurim autovaba tsoon, kus tänavad on kitsad, käänulised ning liiklusvahendiks suurte koormatega eeslid.

See osa, kus pargitakse nahku, näeb eemalt välja nagu suur värvikarp, kuid vänge lõhn reedab, et tegemist on hoopis millegi muuga: nahaparkimistöökojas leotatakse nahku eeslipissi ja tuvisõnniku segus.

Värvimisel kasutatakse looduslikke värve ning parkal ronib ise ka jalgupidi tünni sisse.

Naturaalne värk!

Kuues päev läbi reisisell Mareti kaamerasilma: