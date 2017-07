Maaleht Fääridel: Pealinn rohtkatuste, hobuste ja hanedega

Kuigi Fääri saarte pealinnas Torshavnis elab 20 000 inimest, on see üsna väike, lihtne ja kodune.

Linna süda on Tinganes – kaljudel asuv paik, kus sajandeid tagasi peeti linnaasjade otsustamiseks rahvakoosolekuid.

Tinganesi kaljudelt üles kõndima hakates jõuadki kohe vanalinna. See on üsna ainulaadne oma ülikitsaste tänavate ja vanade armsate puumajadega. Kas on tulekahjud linna säästnud või on vesi olnud kohe käe-jala juures, ent selle linnaosa majade vanus ulatub sajanditesse.

Tüüpiline Fääride maja ehitati maakivist kõrge vundamendi peale puidust, tõrvati mustaks ja kaeti mätaskatusega. Sealjuures jääb küsimuseks, kust nad puitu ja tõrva said, sest looduslikult kasvab seal puid ülivähe. Sellest hoolimata annavad just sellised majad tooni ka Torshavni vanalinnas.

Saareriigi pealinna teeb unikaalseks seegi, et päris mitmel pool peetakse kesklinnas tänava ääres majade vahel kanu või hanesid. Samuti sõi kahe krundi vahel rohtu hobune.

Nii et mitmekesisus missugune ja lastele looma näitamiseks pole loomaaeda vajagi. Ega seda pole ka. Selle asemel töötab aga kesklinnas ühe väljaku ääres tsirkus.

Ja samas võib tänava ääres üsna hobuse kõrval näha viimase mudeli autosid – Volvosid, Bemme, Mersusid, Hondasid ja teisi iludusi. Fääri saarte numbrimärk koosneb kahest tähest ja kolmest numbrist, numbrist vasakul sinisel põhjal Fääride lipp ning riigi tähis FO.