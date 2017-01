Maaleht koostöös reisifirmaga Germalo kutsub avastama eksootilist põhjalat ehk Fääri saari. Reis toimub 07.07.-10.07., kaasas on ka Maalehe ajakirjanikud ning programmis on reisigrupi tutvumisõhtu ja Maalehe piknik, kus maitseme kohalikke toite.

Fääri saared on turismisihtkohana kauged ja kättesaamatud. Massiturismi siin peaaegu ei leidu - ehk on 18 saarest koosnev saarestik keset Atlandi ookeani selleks veidi liiga eraldatud, liiga kaugel põhjas, liiga muutliku kliimaga ja harjumuspärasest liiga teistmoodi. Seda enam armuvad saare omapärasse ja võimsatesse loodusmaastikesse kõik, kes taval või teisel siia on sattunud.

Laugjad rohelised mäenõlvad ja mitmesaja pealised lambakarjad igirohelistel rohumaadel, dramaatilised kaljud ja kitsad fjordid, pea igal sammul tunnetatav emotsioon looduse kõikvõimsusest, murumätastega kaetud katustega kirjud nukumajad ja karmis elukeskkonnas kadestamisväärse elurõõmu ja sõbralikkuse säilitanud fäärlased - reis Fääri saartele on tõeline maiuspala karge Põhjala armastajatele ning kõigile loodusnautlejatele. Meid ootavad taltsutamata loodus, unikaalsed hetked, rääkimata lood.

Euroopa üks jõukaim nurgake Fääri saared on alguse saanud Iirimaa munkadest ja nende lammastest ning tähendab vana norra keelest tõlgituna lambasaari. Ometi ei ole lambad tänase rikkuse allikaks, vaid eelkõige kalapüük ja kala töötlemine. Kõigest sellest saame aimu ka oma reisi jooksul.

Sellel reisil hinnas kõik ekskursioonid.

Giid

Reisil on giidiks Askur Alas.

Askur Alas on paljudele tuntud Eesti Ekspressi ajakirjanikuna. Samuti on Askur ka tõeline Islandi fanaatik, ta on väheseid islandi keele tõlkijaid Eestis. Eriliselt pakuvad talle huvi Islandi põnevate saagade tõlkimised. Askur on ka Germalo kultuurireiside giid Islandil. Olles õppinud Tartu ja Islandi ülikoolis islandi keelt, kirjandust ja skandinavistikat, on tema teadmised antud valdkonnas väga põhjalikud. Lisaks sellele paeluv esitusviis ja haaravad legendid, muudavad Islandi avastamise põnevaks seikluseks.

Reisikava

1. päev OTSELEND TALLINN-FÄÄRI SAARED

Koguneme kell 15:45 Tallinna lennujaama väljuvate lendude saalis Germalo Reiside teeninduspunktis, kus kõikidele reisijatele jagatakse vajalikud reisidokumendid. Otselend Tallinn-Fääri saared 17:40-18:25 (kohalikud kellaajad). Palume kontrollida kogunemise ja väljalennu aega vahetult enne reisi.

Majutume kolmel järgneval ööl külalistemajas Marknagil.

Mugav, lihtne, puhas külalistemaja on 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel Torshavni kesklinnast. Külalistemajast avanevad imelised vaated ümbruskonnale. Dush/wc on ühine paari toa kohta.

Peame maha meeleoluka Maalehe pikniku.

2. päev STREYMOY SAAR JA THORSHAVN

Hommikusöök. Alustame tutvumist Fääri saarte imelise looduse ja kultuuripärandiga.

Meie esimene sihtkoht on Kirkjubøur - väike kaluriküla Streymoy saare lõunatipus on justkui vabaõhumuuseum ent esmamulje on petlik. Siin on siiski oma igapäevaelu elav kohalik, peamiselt kaluritest koosnev, kogukond. See on Fääri saarte vanim ajaloo- ja kultuurikeskus. Siin on ajalooliselt paiknenud kohaliku piiskopi residents, siin paikneb Kirkjubøargarður ehk Roykstovan. Kui katoliikliku keskaja pühapaiga katedraal jäeti peale piiskopi residentsi maha jätmist 16. sajandi keskpaigas hooletusse, siis Roykstovanit peetakse maailma vanimaks senini asustatud puitehitiseks ning kogu kompleks on olnud sama perekonna valduses juba läbi seitsmeteistkümne põlvkonna. Pühale Olavile pühendatud keskaegne kirik veepiiril on aga ainus säilinud ja tegutsev keskaegne pühakoda kogu saarestikus. Arvatakse, et tänases alla sajapealise elanikkonnaga külas oli keskajal suisa 50 majapidamist.

Sõidame Streymoy saare maastikke nautides saare põhjaosasse, pea igal käänul avanevad uued loodusvaated. Maalilises Saksuni külas kõrgete kaljude vahel paikneb Dúvugardar - koduloomuuseum, mis annab meile selgitusi selle kohta, kuidas saarel on läbi aegade elatud ja toimetatud.

Tjørnuvík on Streymoy saare põhjapoolseim küla. Naudime dramaatilist rannajoont ja võimas pilt on ookeanist tõusvad kaljuformatsioonid, millele kohalikud on nime pannud Risin og Kellingin (tõlkes hiiglane ja vana nõid). Legendi järgi olevat nad tahtnud ööhämaruses Fääri saari Islandiga liita, ent päikesetõusul kivistunud.

Sõidame tagasi Fääri saarte maalilisse pealinna Thorshavnisse. Siin elab täna pea pool kogu saarestiku elanikkonnast. Jalutuskäik südalinnas, Tinganesis, mis on täis erksavärvilisi mätaskatustega piparkoogimajakesi ning õhtune vaba aeg. Thorshavnis on mitmeid väikesi poode, mis müüvad kohalikke produkte ja lambavillast tooteid. Samuti leiab siin hubaseid kohvikuid ja söögikohti Fääri köögi nautimiseks. Meeleolukas laupäeva õhtu Torshavni linnas.

3. päev EYSTUROY, BORÐOI ja VIÐOY SAARED

Hommikusöök. Suundume Fääri saarestiku põhjapoolsematele saartele.

226 meetri pikkune sild ühendab omavahel Streymoy ja Eysturoy saart. Möödudes Eiði külast jääb meie teele saarestiku kõrgeim mägi - Slættaratindur - 882 m üle merepinna. Mäe kuju meenutab rändajale Lõuna-Aafrika lauamäge, sest mäe „tipus“ on suisa jalgpalliväljaku suurune platoo. Kokku on saarestikus 10 mäge, mis küündivad üle 800 m merepinnast. Meie küll mäe otsa matkama ei hakka, ent huvitav on teada fakti, et mägi on pääsenud Guinnessi rekordite raamatusse kaugeimale ulatuva vaatega - siit pidavat ilusa ilmaga paistma suisa 550 km kaugusel olev Vatnajökulli liustik Islandil.

Jätkame sõitu Gjógvi, kus paikneb Blásastova koduloomuuseum. Gjógvi küla paikneb väikese kaljulõhe ääres, mis pakub suurepärase asukoha looduslikuks sadamaks. Kaljulõhe juures võib tihti kohata ka lunne, kes on kaljuservale oma pesasid rajanud.

Meie järgmine sihtkoht on Klaksvik Borðoy saarel - Fääri saarte suuruselt teine linn. Borðoy saarele pääseme läbi 5,6 km pikkuse veealuse tunneli, mis avati liikluseks 2005. aastal. Klaksviki paistavad kätte ära ka teised põhjapoolsed saared Kalsoy ja Kunoy. Jalutuskäik linnas.

Sõidame ka arhipelaagi põhjapoolseimasse külasse Viðoy saarel. Viðareiði, mis asub maakitsusel kõrgete mägede vahel. Samuti on siit kaunis vaade Borðoy ja Kunoy saarte kõrgeimatele tippudele. Huvitav on ühtlasi teada, Viðareiði lähedal paikneb Ennibergi kaljuneem, mis on Euroopa kõrgeim vertikaalselt avavette langev kaljusein (754 m).

Tänasel päeval külastame ka endist vaalapüügi ja töötlemise baasi, kuuleme ja näeme, kuidas vaalapüük on aja jooksul käinud.

4. päev TORSHAVN - VESTMANNA LINNUKALJUD JA LAEVASÕIT - VÀGARI SAAR, LEND TALLINNASSE

Hommikusöök.

Sõidame Vestmanna külasse ning jätkame siit juba laevaga(lisatasu eest) uudistama muljetavaldavaid Vestmannabjørgini linnukaljusid. Laevasõit kulgeb saarte vahel mööda väikeseid lahesopikesi mööda kaljukoobastest ja ookeani ulatuvatest kaljuneemedest. Linnustik on saarel rikkalik - oma merekruiisil näeme tõenäoliselt esindajaid mitmest saarel esindatud liigist. Siin pesitsevad nii tirgud ja algid kui ka lunnid, kaljukajakad, tormilinnud. Fääri saarte rahvuslind seevastu on punase nokaga merisk.

Kvívíki külas, mis on üks vanima asustusega külasid saarestikus, on konserveeritud viikingi talu jäänused. Üks suurimaid atraktsioone selles regioonis on Fossá, mis on kõrgeim kosk Fääridel oma 140 meetriga. Sobiva ilma korral võtame ette kerge matka veekaskaadi juurde, mis langeb järvest ookeani - Bøssdalsfossur. Vaimustavad vaated sakilistele kaljudele rannikul.

Näeme tagasihoidlikku kalakasvatuse omaniku maja, kelle aastane käive ületab Fääride eelarvet. Õhtul aeg taas suunduda lennujaama ja lahkuda selleks korraks Fääri saartelt.

Otselend Fääri saared-Tallinn 19:10-23:40 (kohalikud kellaajad).

Tere tulemast tagasi koju!

Reisi hind

839 €*

* Soodushind kehtib Maalehe lugejatele ja kiiretele broneerijatele kuni 15. jaanuar.

Hinnale ei rakendu teisi soodustusi.

Reisi hind sisaldab

* Lennupilet Tallinn-Fääri saared ja Fääri saared-Tallinn

* Lennujaamamaksud, käibemaks

* Sõit mugavusega bussis vastavalt programmile

* Majutus 3 ööd külalistemajas (2-in. toad), 3 hommikusööki

* Transfeer lennujaamast hotelli ja hotellist lennujaama, ekskursioonid vastavalt reisikavale

* Eestikeelne reisiteenindus kogu reisi vältel

Lisakulud

Lisatasu eest on võimalik:

* Ühene majutus hotellis (täpsustamisel)

* Tervisekindlustus al. 5,58 €, maksumus sõltuvalt vanusest (-65 a., vanematele kõrgem tariif, lisainfo reisikindlustuse kohta). Soovitame vormistada ka reisitõrkekindlustuse!

Reisi hind ei sisalda muuseumide ja teiste tasuliste vaatamisväärsuste hindasid.

* Laevakruiis Vestmanna linnukaljudele ~55 € (ainult ettetellimisel, tasumine kohapeal)

* Roykstovan 60 DKK

* Duvugarður 40 DKK

* Blasostova muuseum 40 DKK

Viisa ja reisidokumendid

Eesti kodanik saab Fääri saarte territooriumile siseneda samadel tingimustel nagu Taani territooriumile. Eesti kodanikule on Taani reisimine viisavaba.

Kuigi Schengeni sisepiiridel dokumente ei kontrollita, on kohustuslik kaasas kanda passi või ID kaarti, mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Erinevatel Schengeni riikide ametivõimudel (politsei, immigratsiooniametnikud) on õigus isikut tõendavat dokumenti küsida ja kontrollida. Eesti kodanikul on võimalik viibida ilma viisata kuni kolm kuud. Olles Taani kuningriigi autonoomne osa, ei kuulu Fääri saared siiski Euroopa Liitu.

Lisainfo

Kindlasti soovitame reisile ilmastikule vastavat riietust ja mugavaid, sportlikke jalanõusid.

Lõunasöögi hind alates 150 DKK

Külalistemajas on võimalik õhtul tellida õhtusööke hind alates 160 DKK

Pagas

Äraantav pagas ja käsipagas lendudel:

Germalo Reiside ja tellimuslendudel on lubatud 1 ühik äraantavat pagasit, arvestades, et ühiku maksimaalne kaal on kuni 15 kg.

Äraantava pagasi mõõtude (pikkus, laius, kõrgus) summa ei tohi ületada 158 cm.

Lennuki salongi võib kaasa võtta käsipagasi, mis vastab järgmistele tingimustele:

* mõõtmed ei tohi ületada 56x45x25 cm (pikkus x laius x kõrgus, kokku 126 cm);

* käsipagasina võib kaasa võtta mitu eset, kuid kogukaal ei tohi ületada 7 kg;

* käsipagasis ei tohi olla keelatud esemeid.

Sihtkoha info:

Nimi: Fääri saared (taani k. Færøerne, fääri k. Føroyar)

Pindala: 1399 km²

Rahvaarv: 48 650 inimest (01.01.2010.a.)

Rahvastiku tihedus: 35 inimest/km2 (01.01.2010.a.)

Ametlik keel: fääri keel

Riigikord: konstitutsiooniline monarhia, laiaulatuslik autonoomia

Riigipea: Taani kuninganna Margrethe II

Pealinn: Tórshavn (19 873 elanikku)

Rahaühik: Fääri kroon, paralleelselt kasutusel Taani krooniga (1 fääri kroon = 1 taani kroon)

Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis.

PALUME TUTVUDA GERMALO REISIDE REISITINGIMUSTEGA!