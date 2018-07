PROOVISIME | Kui mõttekas on osaleda Inglismaa pubis viktoriinis ning vastuste pärast vaielda?

Reisi kuues päev tõi Maalehe reisigrupi Šotimaalt Inglise linna Yorki. Pubisse sööma läinud kamp leidis, et seal hakatakse just viktoriini mängima ja lõi kampa.

Küsimusi oli kokku 36 ja need olid vähemalt meie reisilistele üsna keerulised.

Kamba peale mõeldi välja mõned poplaule puudutavate küsimuste vastused ning ka laiemalt geograafiaga saadi hakkama.

Ka see mõeldi välja, et see oli prints George, kelle viiendaks sünnipäevaks anti välja erimünt, ent spetsiifilisemate inglasi puudutavate teemadega jäädi hätta.

Paari-kolme küsimuse puhul aga tekkis suisa vaidlus, sest kuigi Inglismaa pikim jõgi on Severn, oli õige vastus pubi viktoriinis Thames.

Mobiilifoto

Samuti ei aidanud vaidlus küsimuse puhul, kas Gemini 8 koosseisus kosmoselennu teinud Neil Armstrongile oli see esimene lend või mitte. Maalehtlased väitsid, et mitte, aga iirlasest baarimees kehitas kurvalt õlgu ja ütles, et ega tema ole neid küsimusi teinud.

Mis seal salata, osalemist tegi keerulisemaks ka kõneldav keelemurre, mõned küsimused tuli lasta paberilt endale ette lugeda, aga õnneks ei saanud kohalikudki kõigest aru.

Ära õnnestus vastata ligi pooled küsimused ja auhinda ei saadud, kuigi vahepeal tekkis tunne, et palju enam puudu pole.