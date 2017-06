REIS FÄÄRIDELE: Mida kaasa võtta, kas raha vahetada, kus ujuda saab, mis ilm on?

Askur Alas, Germalo giid Maalehe reisil Fääri saartele, vastab mõnedele viimase hetke tähtsatele küsimustele enne peagi toimuvat Maalehe reisi sametistele Lambasaartele.

Ilm lubab nii päikest kui vihma. Kui tõsiselt vihmapilvedega märgitud päevadesse tuleks suhtuda?

Ilm on Fääridel muutlik, võib juhtuda, et vihma kallab ja siis tunni aja pärast paistab juba päike. Valmis peab olema kõigeks ... kuigi lund siiski arvatavasti ei tule, vihma aga küll.

Kas Fääridel on randu? Oled sa näinud mõnd kohalikku seal ujumas või võib ujumisriided koju jätta, kuigi jõuame sinna suvekuul?

Randu meie mõistes pole ja ma pole veel näinud, et keegi kohalik seal kuskil ujuks. Saarel on küll mõned basseinid... Aga kui grupis on talisuplejaid, kes tahavad vette hüpata, siis nende jaoks uurime kohalikelt, kus lähim sobiv koht on. Ega ookeanivee temperatuur seal palju üle +6 pole.

Fääridel on oma raha ja samas kehtib ka Taani kroon. Kas raha tuleks enne minekut vahetada?

Jah, Fääridel kehtib põhimõtteliselt Taani kroon, kuigi seal on käibel ka samas vääringus eraldi märgistusega Fääri kroon. Fääridel on sularahaautomaadid, kust on võimalik raha välja võtta, kuid kindlasti on mugavam, kui esialgseteks kulutusteks on raha kodus juba vahetatud.

Seal on palju linde, kas binoklist oleks abi?

Kui on tegemist linnuhuvilisega, siis miks mitte. Saarestikust endast ei jää midagi nägemata ka juhul, kui binoklit ühes pole.

Mis on need asjad, mille kohta inimesed kipuvad kohal olles ütlema, et oh-oleks-teadnud-oleks-võtnud?

Üks soe kampsun võiks kindlasti pagasis olla. Võib olla on tunne, et meie läheme siit ära suvest ja ees ootab samuti soe suvi, kuid tegelikult läheme hoopis jahedamasse kohta. Seega võib sandaalid ja plätud kohe asendada mugavate matkajalatsitega. Soojad riided aga kuluvad ära laevasõitudel ja tuulisemate ilmadega.

Kohalikud inimesed räägivad küll ka inglise keelt, kuid millises keeles võiks fäärlastega veel jutule saada?

Mina saan nende omavahelisest jutust aru tänu islandi keele oskusele ning kui selles keeles nendega räägin, saavad nemad minust ka aru.