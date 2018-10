REISIBLOGI | Kaome hea meelega lörtsisest Eestist päikeselisse Marokosse

Viiralt viibis pikemalt Marrakechis 1938. aastal, kuhu saabus Pariisist. Väga tuntuks on saanud Eduard Viiralti Marrakechis tehtud töö “Berberi tüdruk kaameliga”, samuti “Kaameli pea”, berberi laste seeria jt.

Maroko muljed ja õhustik avaldasid meie kuulsaimale graafikule Eduard Viiraltile nii sügavat mõju, et ka kodumaal tagasi olles möödusid paar aastat tema loomingu seisukohalt Maroko elamuste tähe all.

Kunstikriitikud on märkinud, et Edurad Viiralti „Berberi tüdruk kaameliga“, mis on loodud kodumaal, kannab seletamatut nukrust kaotatud paradiisi järele. Nii suur olnud kunstniku igatsus selle paradiisi järele, et oma Maroko reisimuljed lõpetanud ta alati sõnadega: „Kui sinna veel tagasi saaks ....“

Marokos 1928. aastal ringi reisinud Friedebert Tuglas oli oma reisikirjeldustes märksa kriitilisem, nimetades näiteks Casablancat linn-šampinjoniks, kuna see on kasvanud kehvast rannaalevist palavikuliselt elavaks suurlinnaks.

Sealse maa kombeid kirjeldas aga Tuglas järgmiselt: „Igal õhtupoolikul peale kella nelja koguneb turule rohkesti inimesi, kes istuvad maha amfiteatri moodi ringi. Keskele asub novellist, kes improviseerib kuulajaskonnale „1001 öö“ laadis pikki lugusid. Surmavaikus on publikus, kuulatakse sageli hinge pidades. Ja jutustaja, see on terve oma olemusega, nii hinge kui ihuga ettekantava pala küljes.“

Casablanca on kogunud kuulsust ka samanimelise filmi järgi.

Hollywoodis 1942. aastal linastunud romantilises draamas „Casablanca“ mängisid peaosades Ingrid Bergman ja Humphrey Bogart. Film on pälvinud 1944. aastal koguni kolm Oscarit ja seda linateost peetakse kõigi aegade üheks kuulsamaks filmiks. 1930. aastail linastunud filmis „Morocco“ mängisid aga peaosi Marlene Dietrich ja Gary Cooper.

Tänapäeva kuulustest on aga Maroko ja eriti Marrakech inspireerinud näiteks maailmakuulsat prantsuse moeloojat ja disainerit Yves Saint-Laurenti, kes olnud äärmiselt võlutud araabia värvidest ja melust, kandes selle värvikirevuse üle ka oma loomingusse.