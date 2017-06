REISIBLOGI: Maaleht sõidab Fääre avastama

Fääri saared on turismisihtkohana kauged ja kättesaamatud. Massiturismi siin peaaegu ei leidu - ehk on 18 saarest koosnev saarestik keset Atlandi ookeani selleks veidi liiga eraldatud, liiga kaugel põhjas, liiga muutliku kliimaga ja harjumuspärasest liiga teistmoodi. Seda enam armuvad saare omapärasse ja võimsatesse loodusmaastikesse kõik, kes taval või teisel siia on sattunud. Jälgi meie reisi siit blogist!

Maaleht Fääridel

Mis raha kehtib Fääri saartel?Saarestikus kehtib Fääri kroon, paralleelselt kasutusel Taani krooniga (1 fääri kroon = 1 taani kroon). Fääri saared ei kuulu Euroopa Liitu.

Puust ja punaseks: lähemalt Fääride rahvustoitudestKui see on roheline, siis on see hea, hõikab kohalik mees liha juurest. See on nali. Vist.„Veidrad toidud“ Fääre käsitlevast osast võib lähemalt vaadata, kuidas sünnivad sealsed rahvustoidud. Kui vaadata Fääride asendit ookeanis ning kaugust mandrist, pole põhjamaalase vaatekohast seal kuigipalju veidrat.MerelinnudFääride inimesed on aastasadu elanud merelindude püügist ja söömisest ning kirjalikke teateid linnupüügist leidub aastasadade taha. Üks tuntuimaid linde on lunn ning selle liigi arvukust saarestikus hinnatakse poole miljonini.Linde püütakse otse mättalt kahvaga, mille varre pikkus küünib kolme ja poole meetrini. Peale puhastamis neid soolatakse ja vinnutatakse või tarvitatakse värskelt.Videost võib näha, et ka lihtsalt keedetakse koos kartulite ja klimpidega.LambadLambalihaga saab teha paljugi. Fääridel on selleks üks iseloomulik viis: panna liha õhurikkasse hoikohta, kuhu tuul kannab ookeanist soola peale. Selline liha pole päris soolane ega mage, mitte väga vintske ega ka väga pehme.Nii nagu teisteski kohtades, kus toiduga pole priiasata, osatakse ka Fääridel lammas rupskite ja hääleni ära tarvitada.Meile veidi harjumatu on ehk see, et ka pea keedetakse ära ja süüakse koos muu lihaga soojalt. „Lambapea kõrvetatakse leeklambiga karvadest puhtaks ning sarved saetakse maha. Sieejärel saetakse pea saega pooleks ja võibki keema panna.)Kui Eestis tehakse verikäkke (Fääridel ka), siis Fääridel midagi pannkoogilaadset, mille taignasse läheb ka kõvasti suhkrut. Lastele need tumedad magusad pannkoogid meeldivad.TaimedSaartel on vähe lauget maad suuremaks põllupidamiseks ning tormid võivad kergesti kõik nässu ajada. Videost võib näha, et seal on õnnestunud kasvatada väikseid valgeid naereid, mis paistavad päris hästi maitsevat.https://www.youtube.com/watch?v=7vfVs9m8q3kAga vaalad?Jah, Fäärid on kuulsad pilootvaalade püügi tõttu ning fäärlased seetõttu üha suurneva avalikkuse hukkamõistu all.Varasematel aegadel on vaalaliha olnud veerand saarel tarvitatavast lihahulgast ning selle varumine otseses seoses karmides tingimustes ellu jäämisega.Vaalaliha, samuti rasv ei lähe kunagi müügiks, see jagatakse kogukonna vahel.Paraku tuleb häda sisse hoopis mujalt: praeguseks on ookeanikalade elavhõbedasisaldus muutunud nii suureks, et vaalaliha söömine ohustab fäärlaste tervist otseselt. Aastal 2012 soovitati neil tervisekahju vältimiseks vaalalihast üldse loobuda.Fäärlasi on pahandanud ka muu maailma hukkamõist. „Miks,“ küsivad nad, „peaksime me ühtäkki häbenema oma tavapärast elu ja sellest loobuma? See on ju ainult ellujäämise viis.“Arutelusid ja ümarlaudu selle üle on peetud palju ja peetakse veel.Fäärlaste vinnutatud vaalalihal endal olevat huvitav maitse. Neile, kellele meeldib kuivatatud lest, võivat ka see roog sobida.

