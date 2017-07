Sametrohelised lambasaared tõid pähe võitluslikke mõtteid￼

Alanud on tänavused Maalehe lugejareisid, mis viivad kaks rühma huvilisi avastama Fääri saari – kohta, kus asjaajamine käib omas tempos ja omasoodu.

Fääridel kolmandat päeva seiklev Maalehe esimene reisigrupp valmistub enneolematuks sündmuseks.

Nimelt selgus, et muidu üsna turistidevaesel saarel on eestlasi praegu lausa murdu – just käesoleva nädala neljapäeval on meie jalgpalliklubi Nõmme Kalju FC otsustavas Euroopa liiga esimese ringi korduskohtumises vastamisi Fääride B36 Tórshavniga.

See uudis jõudis tasapisi nakatada ka neid reisihuvilisi, kes pole elus ühelgi jalkamatšil käinud ega tee spordist muidu üleüldse välja. On kuulda olnud suurt kurtmist seeüle, et väga vähe on kaasas rahvuslippe, ning see on õppetund ka edaspidiseks: ilma sinimustvalgeta ikka reisile tormata ei maksa!

Igatahes on päris suurel hulgal eestlastel täna plaanis Fääri saarte pealinna Tórshavni staadionile omadele toeks minna ja teha nii kõva poolehoiukisa, et saarestiku 70 000 lammast kõik korraks vait jääksid.

Ent peale jalgpalli on grupp üsna palju aega veetnud ringi vahtides ja imestades – metsarahvale on kilomeetrite kaupa lage aas üsna huvitav vaatepilt. On juhtunud, et aastaid hoole ja armastusega kasvatatud puud saavad mõnes tormis lihtsalt hukka, kui tuul rullib pinnase kokku nagu vaiba.

Vulkaanilisel saarel ei sobi elamiseks ka iga paik ning nii on majad enamasti kobaras koos. Mõningast elevust tekitas giididelt tulnud värske uudis selle kohta, et Fääridel on suur naistepõud ning viimasel ajal toodavat neid seetõttu juba väljastki sisse – nii on üsna hiljuti saartele elama asunud ligi 300 filipiinlannat.

Tänavapildis ei oska naistepõuda eriti hinnata, sest tänavad on üldse tühjavõitu ja vaiksed, küll näeb õuedes lapsi mitme kaupa ringi jooksmas ja aedadel ning batuutidel turnimas.

Kuna on südasuvi, proovis reisiseltskond järele ka ookeanivee ning tuvastas, et temperatuur on arvatavalt nii 7–8 plusskraadi. Kohalikest vinnutatud kaladest, lambavorstist ja kõigest muust saab lähemalt lugeda reisiblogist maaleht.delfi.ee/faarid ning kuulda, kui esimene sats rännumehi koju naaseb.