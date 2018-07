Väike punt rahvast läks vaatama King’s College kabelit ja tasapisi selgus, et see oli tark tegu — esiteks oli müüride taga palju vähem rahvast ja rohkem ruumi ning loomulikult kabel ise väga uhke. King’s College kabeli poistekoor on väga tuntud ning nägime ära koha, kus nad tavaliselt kirikus laulavad.

Meeldiva üllatusena märkasime jõe kaldal paari lehma söömas ja kadestasime pisut neid, kes paatidega puudest varjatud jõel sõudsid, sest ilm kiskus üha palavamaks.

Ja siis ootas meid Stanstedi lennujaam. Võimalik, et sealse remondi tõttu sooviti meid teele saata privaaterminalist.

See tähendas kohvrite äraandmist pisikesel luksuslikul ootealal, kus olid äärmiselt viisakad ja lahked ametnikud, kiire netiühendus ja kuldsed ja hõbedased kujukesed siin ja seal pehme mööbli vahel. Selgus ka, et sellises peenes kohas keegi kohvreid ei kaalu ja lennukile viiakse need viiekaupa pisikesel kärul.

Ooteala mööbel oli luksuslik ning kuna meie tuleku eel oli puhvet kenasti ära koristatud, oli meil vaadata vaid peenelt sätitud vaagnat sidrunitega. Ühtki ostu enam keegi teha ei saanud ning kes lootsid osta töökaaslastele lennujaamast viimase hetke küpsiseid, saavad ilmselt neile selle asemel kodus vahepeal vohama hakanud kurke viia.

“Ja nüüd!” hüüdis giid Heigo gruppi lennuki poole juhatades. “Alustame lendu soojale maale! Eestisse!”

Ja nii me tegimegi.