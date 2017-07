Verd oli palju: milline näeb välja üks vaalapüük

Maalehe resiklubi sai Fääridel olles ootamatu uudise: me näeme haruldast pilootvaala püüki pealt, mis on maailmakuulus traditsioon ja mis ajab kõik loomakaitsjad endast välja.

Päev varem oli meie trajektoor järsult katkestatud, sest tunnelid olid ootamatult kinni pandud. Bussijuht laiutas ainult käsi: “Me ei saa mingil juhul sealt läbi!” Selgus, et kohalikud olid märganud pilootvaala ehk grinda parve ja kiirreageerimise korras rivistati kogu riik üles küttima. Igasugune buss teel häiriks sel hetkel.

Kohalik meedia kirjutas hiljem, et kokku tabati sel päeval 71 pilootvaala. Seda on palju. Meestele ja naistele tööd mitmeks päevaks. Liha ja rasv jagatakse kogukonnnas. Iga tõsisem osaleja saab saagist mitukümmend kilo.

Kokku püütakse Fääri saartel aastas kuskil 600 grinda-vaala, populatsioon ulatub miljonini. Tegu on traditsioonide ja toiduks hankimisega, mis kestnud sajandeid. Ajapikku on loobutud erinevatest vahenditest, mis võiksid loomadele piina valmistada ja üritatud leida meetodeid, mis leebemad. Varem kütiti rohkem ja kütiti ka suuremaid vaalu nagu näiteks heeringvaala või küürvaala, isegi sinivaala.

Ja nüüd täna – ligi 30 pilootvaala ujus otse Fääri saarte pealinna südamesse ning vilunud kohalikud ajasid nad kärmelt abajasse, kus vaalad kõiki reegleid järgides hukati. Jah, verd oli palju. Me ei näinud kõike. Nägime seda, kui vaalad transporditi sadamasse ja neid mõõtma, tükeldama ning jagama asuti. Kokku 26 pilootvaala, terve rivi. Muide, pilootvaala nimi tuleb õieti sellest, et kari järgib pimesi juhtlooma.

Vaaladelt võeti labori jaoks proovid, märgistati jne. Selgus, et 26 pilootvaala on kogukonnale jagamiseks liiga vähe – üheskoos otsustati, et saak annetatakse pensionäridele. Meie paralleelgrupp nägi ka seda, kuidas vaaladega otse lahesopis tegeleti.

Jaht pilootvaaladele käib aastaringselt ja kui keegi neid märkab, antakse sellest koheselt teada spetsiaalsele nõukogule, kes siis otsustab, kas selles konkreetses kohas võib jahti pidada ja kui, siis mitmele loomale.

Mõneti sarnane vastuoluline olukord on fäärlastel uhke linnu lunniga, kes meenutab korraga papagoid ja pingviini. Varem söödi maitsvat lunni ahnelt, püüdes teda kahvaga, kuid nüüd on populatsioon selleks liiga väikseks kahanenud ja piirangud seatud. Merelind kõlbab väga hästi potti panna. Lunn on vees väga osav, aga lennates ja eriti maandudes kipub laperdama. Ja pesa- või uruehitamises on ta ka vägev - teeb sellest lausa labürindi.