Viimased nõuanded: mida kaasa võtta, millega arvestada

Fääri saartele saab ID-kaardiga, kuid Eesti gurpilt nõuti Tallinna lennujaamas passe. Pärast helistamist välisministeeriumisse, Taani saatkonda ja Fääri saartele lubati ka ID-kaardiga inimesed läbi, kuid lennujaamas kasutusel käsiraamat soovis passi. Seega said passiga inimesed ladusamalt ja ilma selgitusteta läbi.

Maalehe reisigrupi külalistemaja asub linna servas. Hea uudis on see, et linnas sõitvad punased bussid on kõigile tasuta. Külalistemajja saab number ühega. Jalgsi saab ka, aga ülemäge annab vehkida.

Kuna ööbimiskoht on lihtne, siis tuleks šampoon endal kaasa võtta. Koht on populaarne matkajate hulgas, neid ööbib siin palju ja nendega on tore muljeid vahetada.

Mida siit osta: nännipoode on vähe. Aeg-ajalt tuleb ette mõni käsitööpoeke, kus on kohapeal kootud sokke, kindaid ja mütse. Hinnad võrreldavad Eestiga, ntks sõrmikupaar maksab ca 25-30 eurot.

Alkoholi, ka õlut, toidupoest ei saa, selleks on eraldi väiksed ilmetud poekesed, mida on vähe ja mis on avatud vähstel tundidel. Kõik poed pannakse meie mõistes vara kinni. Suur ostukeskus on näiteks SMS keskus.

Sularaha automaate pole väga laialt, aga on. Kaardiga saab pea kõikjal maksta.

Ilm on muutlik, vihmakeep või vihmajakk läheb kindlasti käiku, ka tuuline on. Müts pole ka paha ja õhtuti on siin ka kindad käiku läinud.

Kohalikud on sõbralikud, kui on küsimusi, siis uurige julgelt, nad räägivad hea meelega ja tahavad ilmselt ka teada, miks te nende ilusale ja erilisele kodumaale tulite.