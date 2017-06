Eesti parim koduveinimeister on Katrin Ratt

Sven Arbet

3. juunil selgitati Haapsalu veinipäevadel juba seitsmendat korda välja Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkursi aasta parim koduvein. Parimaks osutus Katrin Ratt, kellel see on juba teine kord võistlus võita. Lisaks on parimal veinimeistril täna sünnipäev, Maaleht soovib palju õnne!