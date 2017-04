Koduveinikonkursil võistleb 100 veini

2017.aasta Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkursil võistlevad pudelid on kõik tervetena Veinivillasse jõudnud, üle loetud ja võistlusnumbri külge saanud. Saabus täpselt 100 veini.

Esimest korda meie konkursi ajaloos ei olegi kõige arvukamalt osalejaid õunaveinide klassis, vaid hoopis sõstarde ja tikrite hulgas – 22 veini. Võrdselt 20 on nii õuna kui rabarberit ja ebatavalisemaid tooraineid, 10 ringis metsamarju, luuviljalisi ning arooniaid/pihlakaid. Eriliselt väärib esile tõstmist asjaolu, et tervelt 40% saabunud veinidest olid juba 2-5 aastat küpsenud, mitte verivärsked, äsja korgi alla saanud veinid. See tõotab hindajatele palju huvitavaid maitseelamusi.

Erinevaid autoreid oli 42, aga nende päritolu oli seekord korraldajale suureks üllatuseks. Mitu aastat on väga suur hulk veine tulnud Tallinnast ja Harjumaalt, Tartust ja Saaremaalt. Seekord küll juhib endiselt Harjumaa 26 veiniga, kuid Võrumaalt saadeti võistlema 14 veini –samapalju kui Tallinnast. Kuhugi on tänavu kadunud Tartumaa veinimeistrid – sealmaalt tuli ainult 1 vein, nagu ka Valgamaalt ja Raplamaalt.

Ühe tooraine veinid on seekord selges vähemuses, enamikul on 2-3 komponenti – lisatud on sõstraid, mustikaid, pihlakaid. Kõige esimesena saabus võistlema seniolematu magus nõgesevein! Lilledest on kohal muidugi võilill, aga ka takeetes ja begoonia. Nende kõrval on viirupuu ja kuldsõstar juba lausa tavalised. Päris mitu tuli jääsiidrit, millede autorid kinnitavad, et need on tehtud Kanada reeglite järgi.

Mis nende veinidega nüüd edasi saab? 17.aprillil hinnatakse eelvoorudes ära õunaveinid, luuviljalised ning siidrid ja vahuveinid. 20.aprillil on võistlustules Rabarber, lilled, ebatavaline tooraine ning maasikad, vaarikad ja metsamarjad. 26.aprillil maitstakse ära sõstrad, tikrid, arooniad, pihlakad ja viinamarjad. Mainitud päevade pärastlõunaks ilmuvad Veinivilla kodulehele žürii hindamisprotokollid. Iga veinimeister sai omale meili peale numbrid, mille all tema vein võistleb. Seda numbrit jälgides saab näha, mida hindajad on tema veinist arvanud, missugune oli punktisumma, kuidas see tundub võrreldes teiste sama klassi võistlejatega ja palju muudki veel.

Missugused veinid pääsevad finaalüritusele 3.juunil Haapsalus, selgub pärast viimast eelvooru 26.aprillil. Pärast seda võivad need, kellele finaaliõnn seekord ei naerata ja kes tahtsid oma veine tagasi saada, neile Veinivillasse järele tulla. Veine hoitakse seal kuni jaanipäevani.