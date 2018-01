5 põhjust, miks eelistada maitsestamata piimatooteid

“Kodumoosides on suhkrut keskmiselt 40% – see tähendab, et lisades jogurtisse marjamaitse saamiseks moosi, saab üldjuhul suhkrurikkama toote kui tööstustes valmistatud marja- ja viljajogurtid,” sõnas ta.

Eestimaalased on tõepoolest hakanud maitsestamata piimatooteid rohkem ostma. Kui näiteks kogu Eesti jogurtituru maht on paari aastaga langenud 5%, siis maitsestamata jogurtite maht on hoopis 17% kasvanud. Kindlasti mängib siin rolli ka see, et võrreldes kahe aasta taguse ajaga on maitsestamata piimatoodete valik poelettidel kolmandiku võrra kasvanud.

Hea maitse ja tervislikuma toiduelamuse saamiseks tuleks eelistada maitsestamata piimatooteid järgmistel põhjustel: