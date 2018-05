ADIK LEVIN: ema ja last seob kolm nabanööri

Tavad ja mõisted, millega pikka aega harjunud olime, kaovad kiiresti. Enam pole hea toon öelda ka “rase naine”, tuleb öelda “rase inimene”. Ema ja isa asemele tõusevad ausse “Partner 1” ja “Partner 2”. “Aga kas me küsime ka seda, mida lapsed vajaksid?” küsib dr Levin. “Mina väidan, et lastel on õigus saada kõike, mis looduse poolt neile ette nähtud!”

Adik Levin räägib 2. juunil Kirna mõisas peetaval avalikul loengul sellest, mida vastsündinu tegelikult vajab, aga kuidas ühiskond neist vajadustest kiiresti kaugeneb.

Laps on emaga seotud nabaväädi kaudu, seda teavad kõik. Just laps, mitte “loode”, nagu mõnel puhul kiputakse kasutama. Dr Levin lausa ägestub selle “loote” peale. “Kas olete ühegi ema suust kuulnud, et tal on kõhus loode?” küsib arst. “Igal emal on kõhus ikkagi laps!”

Kord on sel lapsel aeg ilmavalgust näha, ning nabaväät, mille kaudu ta seni kõik vajaliku sai, lõigatakse läbi. “Selle asemel hakkavad nüüd last ja ema, aga ka last ja tema peret ühendama kolm nähtamatut nabavääti,” väidab Adik Levin. “Just need tagavad edaspidi lapse tervise!”

Bioloogiline nabaväät

Lapse esimestel tundidel, aga ka päevadel on kõige tähtsam bioloogiline nabaväät. Selle alus on tõde, et laps peab, kui see vähegi võimalik, sündima vaginaalselt, mitte keisrilõike teel. Sünnitusteed läbides tõmbab laps endasse kõik vajaliku, et tema seedetraktis kujuneks hea ja õige bakterite kooslus ehk optimaalne mikrobioom.

Paraku minnakse maailma paljudes paikades üha enam kergekäelise keisrilõike poole. Eriti osundab dr Levin siin mitme USA osariigi ja mõnede Lõuna-Ameerika riikide suunas, kus keisrilõikega sünnitamiste protsent küünib 80ni. Üldse leiab ta, et me vaatame ikka veel liiga usaldavalt lääne suunas, selle asemel et oma (talupoja)peaga mõelda ja ise otsuseid teha.

Muidugi ei saa me lapse käest küsida, kas ta soovib ilmale tulla tavalisel viisil või keisrilõikega, aga mõttes peaksime me seda tegema. Eriti teades, kui tähtis on see lapse tervisele.

Kui laps on sündinud, on tema kõige õigem paik oma ema rinnal. Pärast sünnitust erituv ternespiim on ju see, mis last nakkuste eest hakkab kaitsma, kattes söögitoru ja mao otsekui omalaadse kilega. “Sekretoorne immunoglobuliin A,” lisab muidu lihtsal viisil kõnelev Adik Levin teadlaste keeles. Aga palju vajalikku saab laps ka läbi ema naha ja hingeõhu.

Emotsionaalne nabaväät

Lapse esimestel päevadel on emotsionaalse ehk psühholoogilise nabaväädi tähtsus väiksem, aga alguse saab see kohe pärast sündi. “Laps antakse emale ja ema asub esimesena puudutama tema väikest sõrme,” kinnitab arst. “Nii hakkab tasapisi kujunema emaarmastus, tunne, mis on looduse poolt kaasa antud.”

Adik Levin kinnitab ka, et kui ema ja laps sünni järel teineteisest eraldatakse ja alles hiljem kokku saavad, areneb emotsionaalne nabaväät hoopis teisiti. Ta on arvamusel, et mõiste “mittekontaktne laps” saab alguse just siit.

Siinkohal on paslik meenutada, et veel kolm-neli aastakümmet tagasi peeti kogu maailmas tõeseks lahendust, et laps kohe pärast sündi emast lahutati ning rinda sai ta alles päev või kaks hiljem. Rinna asemel eelistati pudelist toitmist, rinnapiimaasendajate tootjaid on aga maailmas saatnud märgatav edu. “Kuid nii lõhuti looduse loodud seosed!” kinnitab dr Levin.