Aju saab treenida sama lihtsalt nagu keha

Info salvestamine ajju toimub seoste või mustrite kaudu. Kui suudame meelde jäetava seostada millegagi, mida me juba teame, salvestub uus teave kergemini, kirjutab Peaasi.ee.

See on portaal, kuhu asjatundjad on koondanud vaimset tervist ja võimekust puudutava info, lisanud nõuanded ja soovitused. Eksamite aegu tasub uurida nende soovitusi mälu treenimiseks, et õpitu paremini meelde jääks. Kui mälu ei treeni, võib see kängu jääda samamoodi nagu lihased, mida ei kasutata.

Meeldejätmine ei toimu ühes reas, nagu me tavaliselt kirjutame või märkmeid teeme. Hea on kasutada meeldejätmiseks erinevaid meeleorganeid – nägemist, kuulmist, aga ka läbikirjutamist, teistele jutustamist, omandatu ise läbitegemist. Mõned näited.

1. Ajatelg

Väga hea tulemuse annab sündmuste-faktide-järgnevuste õppimisel näiteks ajatelg. Visanda telg ja kirjuta sinna tähtsamad aastaarvud. Nii tekivad silme ette ajastu tähtsamad sündmused, millele tuginedes tekib hea tervikpilt.

2. Skeem

Loo märksõnadest/võtmesõnadest loogiline skeem. Joonista see paberile. Seda vaadates tuleb loetust kõige olulisem meelde.

3.Teksti allajoonimine

Teksti allajoonimine või märkmepaberile võtmesõnade üles kirjutamine on palju proovitud ja igati toimiv nipp.

4. Spikrite kirjutamine

Mitte, et me spikerdamist soosiks, kuid tõsiasi on, et kes hoolega enne tähtsat ülesastumist spikreid meisterdasid, said hiljem hea hinde neid tegelikult kasutamata. Meelde jäetavat läbi kirjutades salvestub info paremini.

5. Memoriini tehnika

Korrutustabelit saab väga hästi pähe õppida ja kinnistada, kirjutades ühele kaardi poolele tehte ja teisele vastuse ja nii kaardivirnast võttes saab õpitut kinnistada. Seda võib teha nii üksinda kui ka sõpradega. Sama meetodiga saab selgeks õppida keemiliste elementide tabeli või erinevaid võõrsõnu.

6. Akronüümi tehnika

Sõnade algustähtedest moodustatud lühendi ehk akronüümi tehnika: jäta meelde algustähed, moodusta neist sõna ja kasuta seda sõna meenutamisel vihjena. Näiteks ilmakaared: Kagu, Edel, Loe, Kirre võib moodustada akronüümi KELK. Ilmakaarte meenutamisel on vaja edaspidi lihtsalt mõelda kelgule ning tähed sõnas aitavad ilmakaared üles lugeda.

7. Lausete tegemise tehnika

Sarnaneb akronüümi tehnikale, kuid sõna asemel moodustatakse meeldejääv lause.

Näiteks, kui on vaja meelde jätta mandrid, siis võib moodustada lause, mis niisama lihtsalt ei unune. Euraasia Aafrika Lõuna-Ameerika Põhja-Ameerika Austraalia Antarktika – Ema Aitab Lahedal Poisil Aabitsat Avada.

Hea oleks sellise lause puhul mõttes ka pilt luua, näiteks mõelda sellele, kuidas ema kummardub ühe lahedalt riides poisi kohale, kelle nina ees on suur A-tähega raamat.

Või siis vikerkaare värvide meelde jätmiseks on rahvasuus levinud salm: “Peremees Ootab Kitselt Raha, Sulane Temalt Liha” (punane, oranž, kollane, roheline, sinine, tumesinine, lilla).

8. Mälumaja tehnika

Seosta õpitavad asjad tuntud koha ja selle elementidega. Kujuta näiteks ette oma kodu või mõnda teist hästi tuttavat paika.

Näiteks kui on vaja meelde jätta Eesti peaministrid – Andrus Ansip tervitab sind koduuksel, Juhan Parts võtab koridoris saapaid jalast ära, Siim Kallas on köögis pliidi ees, Mart Laar võtab külmkapist vorsti jne.

Tekivad seosed: Ansip=uks, Parts=koridor jne. Meenutamisel piisab vaid kujutlemisest, et lähed oma koju ja vajalik meenub iseenesest.

9. Puutehnika

Joonista teema kohta puu: puutüvi on keskne teema või sümbol, iga seostuv teema või märksõna on hargnev oks või põhiharu. Näiteks, kui on vaja meelde jätta soome-ugri keeled, siis puutüvi on soome-ugri keelkond, peamised harud läänemeresoome keeled jne.

10. Kordamine aitab alati

Kui teksti pähe õpid, siis loe see mitu korda läbi, seejärel korda info operatiivmällu viimiseks seda 20 sekundi jooksul. Õpitu püsimällu viimiseks korda seda kohe ka kümne minuti jooksul ning siis juba järgmisel hommikul.

