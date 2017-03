Eesti Ametiühingute Keskliit uurib sotsiaalmeedia vahendusel Eesti töötajatelt, kas nende ettevõte kasutab seadusega antud võimalust vabatahtlikult hüvitada töötajale 2. ja 3. haiguspäev. Küsitluse eesmärk on välja selgitada need kiitmist väärt tööandjad, kes oma töötajate tervisest hoolivad.

Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul soovitakse teada, kas tänavu kehtima hakanud seadusest on kasu ja toetab töötajate mitte haigena tööle ilmumist või on vaja tarvitusele võtta täiendavaid meetmeid.

“Oleme tõsises hädas oma ravijärjekordade ja Haigekassa eelarve tasakaaluga. Näeme sageli, et inimesed on liiga üle koormatud, et leida aega ja raha oma tervise eest hoolitsemiseks. Nad tulevad haigena tööle, mis pärsib päriselt haigusest paranemist. Ühtlasi võivada nad oma haigusega nakatada ka kolleege,” nentis Peterson.

“Nii kuhjuvad haigused, mille ravi on hilisemates etappides kordades kallim. Kindlasti ei mõju töötajate terviseprobleemid hästi ka ettevõtete tööviljakusele ning tootlikkusele, seega nii inimeste kui ettevõtete huvides on see, kui töötajad haigena tööl ei käi.“

Keskliidu küsimusele saab vastata keskliidu Facebooki lehel kaudu.

Hiljutises küsitluses tunnistas tervelt 92,5% vastanuist, et on haigena tööl käinud – enamasti on põhjused materiaalsed, kuid kümnendik küsitletuist leiab ka, et haigena koju jäädes jääks töö lihtsalt tegemata.

Veebruarikuus korraldatud küsitluses haigena tööl käimisest osales 1015 ja 2015. aastal 1201 töövõtjat üle Eesti.